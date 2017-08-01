مثير..بعد واقعة الحمارة بسيدي قاسم: جمعية حقوقية تفجرها وتطالب بإدارج التربية الجنسية في المقررات الدراسية ﻿

طالبت منظمة ''ماتقيش ولدي'' في بلاغ لها، توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه، يومه الجمعة، بإدراج التربية الجنسية في المقررات الدراسية بعد علمها بواقعة ممارسة أطفال الجنس مع أنثى حمار بسيدي قاسم.

"شوف تيفي"

طالبت منظمة "ماتقيش ولدي" في بلاغ لها، توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه، يومه الجمعة، بإدراج التربية الجنسية في المقررات الدراسية بعد علمها بواقعة ممارسة أطفال الجنس مع أنثى حمار بسيدي قاسم.

وأوضحت المنظمة الحقوقية المذكورة في بلاغها، بأنها علمت بخبر تعرض أطفال قاصرين للسعار نتيجة ممارستهم الجنسية على حمارة مسعورة، ولهذا فهي تعتبر هذا الفعل ناتج عن غياب الحماية للأطفال القاصرين، وتركهم يمارسون ممارسات قد تضر بصحتهم مما يعني غياب التوعية الجنسية والتوعية بالمخاطر الصحية المترتبة عنها ، لدا فهي تطالب بإدراج التربية الجنسية في المقررات الدراسية ، وإحداث وصلات إذاعية ومرئية ومسموعة للتوعية بالمخاطر الصحية المترتبة عن مثل تلك الممارسات، إضافة إلى تكريس التربية الصحيحة لضمان تنشئة سليمة لليافعين.



وأكدت المنظمة بأنه لطالما هناك أطفال وقاصرون فإنها تبلغ الرأي العام أنها تلقت هذا الخبر وستتابع، ولها تقرير سيخرج إلى الوجود بعد انتهاء التحقيق .