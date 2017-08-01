 عاجل و حصري :هذه حقيقة إصدار النيابة العامة عقوبة الإعدام في حق الزفزافي و رفاقه ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو.. بهذه الطريقة ردت مريم سعيد على سعد لمجرد‎ | بووز

بالفيديو.. بهذه الطريقة ردت مريم سعيد على سعد لمجرد‎

خطير وبالصور..مهند ينجو من موت محقق..وها شنو وقع ليه | ثقافة و فنون

خطير وبالصور..مهند ينجو من موت محقق..وها شنو وقع ليه

2 خواتات اكتاشفو أنهم تيبغيو نفس الشخص.. شوفو أشنو دارو وسط ذهول الجميع | دولي

2 خواتات اكتاشفو أنهم تيبغيو نفس الشخص.. شوفو أشنو دارو وسط ذهول الجميع

صادم وبالفيديو.. بعد ممارسة الجنس على حمارة: ها شنو وقع لحصان بالناظور | حوادث و حقوق

صادم وبالفيديو.. بعد ممارسة الجنس على حمارة: ها شنو وقع لحصان بالناظور

مثير..بعد واقعة الحمارة بسيدي قاسم: جمعية حقوقية تفجرها وتطالب بإدارج التربية الجنسية في المقررات الدراسية | منوعات

مثير..بعد واقعة الحمارة بسيدي قاسم: جمعية حقوقية تفجرها وتطالب بإدارج التربية الجنسية في المقررات

عاجل و حصري :هذه حقيقة إصدار النيابة العامة عقوبة الإعدام في حق الزفزافي و رفاقه | بوليتيك

عاجل و حصري :هذه حقيقة إصدار النيابة العامة عقوبة الإعدام في حق الزفزافي و رفاقه

إحتقان بحزب البام خوفا من خلافة شخصية مستقلة لإلياس العماري | بوليتيك

إحتقان بحزب ''البام'' خوفا من خلافة شخصية مستقلة ''لإلياس العماري''

بالصور..سميرة بنسعيد،أسماء لمنور و عبد الفتاح الجريني.. ضمن أشهر الفنانين العرب خلال سنة 2017 | ثقافة و فنون

بالصور..سميرة بنسعيد،أسماء لمنور و عبد الفتاح الجريني.. ضمن أشهر الفنانين العرب خلال سنة 2017

معركة بالسيوف بمارتيل بطلها ملقب بـ الفاسي | حوادث و حقوق

معركة بالسيوف بمارتيل بطلها ملقب بـ ''الفاسي''

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

عاجل و حصري :هذه حقيقة إصدار النيابة العامة عقوبة الإعدام في حق الزفزافي و رفاقه

بتاريــخ : 11 غشت 2017 / 16:41 عاجل و حصري :هذه حقيقة إصدار النيابة العامة عقوبة الإعدام في حق الزفزافي و رفاقه | بوليتيك
عاجل و حصري :هذه حقيقة إصدار النيابة العامة عقوبة الإعدام في حق الزفزافي و رفاقه
على خلفية تصريحات المحامي محمد زيان الذي صرح أن النيابة العامة طالبت بتطبيق الفصل 201 ضد مجموعة ''ناصر الزفزافي'' المعتقلين بسجن عكاشة، والذي تصل عقوبته للإعدام

شوف تيفي:

على خلفية تصريحات المحامي محمد زيان الذي صرح أن النيابة العامة طالبت بتطبيق الفصل 201 ضد مجموعة "ناصر الزفزافي" المعتقلين بسجن عكاشة، والذي تصل عقوبته للإعدام، نفى مصدر مقرب من النيابة العامة بمدينة الدارالبيضاء ما تم ترويجه مؤكدا أن ملف الز فرافي و رفاقه لا زال عند قاضي التحقيق و أن الأخير لم يصدر قراره النهائي في هذه القضية
.
و كشفت ذات المصادر المقربة من النيابة العامة، أن قاضي التحقيق ليس من اختصاصه إصدار العقوبة، تم أن مهمة قاضي التحقيق هي تثبيت أو نفي التهمة عن المتهم و ليس من حقه إصدار العقوبة و بالتالي فمن المستبعد أن تلتمس النيابة العامة لقاضي التحقيق بملتمس إصدار عقوبة الإعدام في حق ناصر و من معه.

وختم ذات المصدر كلامه بالتأكيد أن ملتمس إصدار العقوبة يُوجه قانونا للمحكمة عندما يعرض عليها الملف و أن المحكمة لم يحال عليها الملف بعد و بالتالي فكل ما روج لا يستند إلى القانون و بعيد عنه و بالتالي ليس له أساس من الصحة.

 

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب عقوبة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

إحتقان بحزب البام خوفا من خلافة شخصية مستقلة لإلياس العماري | بوليتيك

إحتقان بحزب ''البام'' خوفا من خلافة شخصية مستقلة ''لإلياس العماري''

أعضاء بشبيبة البيجيدي مهددين بالطرد بعد رفضهم حضور الوزير عزيز الرباح لملتقى فاس | بوليتيك

أعضاء بشبيبة ''البيجيدي '' مهددين بالطرد بعد رفضهم حضور الوزير ''عزيز الرباح'' لملتقى فاس

النيابة العامة تطالب بتطبيق الإعدام ضد ناصر الزفزافي ورفاقه | بوليتيك

النيابة العامة تطالب بتطبيق ''الإعدام'' ضد ''ناصر الزفزافي'' ورفاقه

هبة ملكية للشرفاء الأدارسة والأشخاص المعوزين بمناسبة الاحتفال بموسم مولاي إدريس الأكبر | بوليتيك

هبة ملكية للشرفاء الأدارسة والأشخاص المعوزين بمناسبة الاحتفال بموسم مولاي إدريس الأكبر

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح الشرب يساهم في رفع اللواء الأزرق بشاطئ بوزنيقة | مال و أعمال
منذ 2 ساعات

المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح الشرب يساهم في رفع ''اللواء الأزرق'' بشاطئ بوزنيقة

البطل و الممثل قيسي يحتفل باليوم الوطني للمهاجرين من وجدة | خارج البلاطو

البطل و الممثل قيسي يحتفل باليوم الوطني للمهاجرين من وجدة

شوفو أشنو وقع فالخميسات بعد فيديو نجاة اعتابو | خارج البلاطو

شوفو أشنو وقع فالخميسات بعد فيديو نجاة اعتابو

شوف الصحافة: وزارء متهمون بتزوير دبلومات | شوف الصحافة

شوف الصحافة: وزارء متهمون بتزوير دبلومات

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالفيديو.. بهذه الطريقة ردت مريم سعيد على سعد لمجرد‎ | بووز
منذ 10 دقائق

بالفيديو.. بهذه الطريقة ردت مريم سعيد على سعد لمجرد‎

خطير وبالصور..مهند ينجو من موت محقق..وها شنو وقع ليه | ثقافة و فنون

خطير وبالصور..مهند ينجو من موت محقق..وها شنو وقع ليه

2 خواتات اكتاشفو أنهم تيبغيو نفس الشخص.. شوفو أشنو دارو وسط ذهول الجميع | دولي

2 خواتات اكتاشفو أنهم تيبغيو نفس الشخص.. شوفو أشنو دارو وسط ذهول الجميع

صادم وبالفيديو.. بعد ممارسة الجنس على حمارة: ها شنو وقع لحصان بالناظور | حوادث و حقوق

صادم وبالفيديو.. بعد ممارسة الجنس على حمارة: ها شنو وقع لحصان بالناظور

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.