عاجل و حصري :هذه حقيقة إصدار النيابة العامة عقوبة الإعدام في حق الزفزافي و رفاقه ﻿

على خلفية تصريحات المحامي محمد زيان الذي صرح أن النيابة العامة طالبت بتطبيق الفصل 201 ضد مجموعة ''ناصر الزفزافي'' المعتقلين بسجن عكاشة، والذي تصل عقوبته للإعدام

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على خلفية تصريحات المحامي محمد زيان الذي صرح أن النيابة العامة طالبت بتطبيق الفصل 201 ضد مجموعة "ناصر الزفزافي" المعتقلين بسجن عكاشة، والذي تصل عقوبته للإعدام، نفى مصدر مقرب من النيابة العامة بمدينة الدارالبيضاء ما تم ترويجه مؤكدا أن ملف الز فرافي و رفاقه لا زال عند قاضي التحقيق و أن الأخير لم يصدر قراره النهائي في هذه القضية

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و كشفت ذات المصادر المقربة من النيابة العامة، أن قاضي التحقيق ليس من اختصاصه إصدار العقوبة، تم أن مهمة قاضي التحقيق هي تثبيت أو نفي التهمة عن المتهم و ليس من حقه إصدار العقوبة و بالتالي فمن المستبعد أن تلتمس النيابة العامة لقاضي التحقيق بملتمس إصدار عقوبة الإعدام في حق ناصر و من معه.

وختم ذات المصدر كلامه بالتأكيد أن ملتمس إصدار العقوبة يُوجه قانونا للمحكمة عندما يعرض عليها الملف و أن المحكمة لم يحال عليها الملف بعد و بالتالي فكل ما روج لا يستند إلى القانون و بعيد عنه و بالتالي ليس له أساس من الصحة.