إحتقان بحزب ''البام'' خوفا من خلافة شخصية مستقلة ''لإلياس العماري'' ﻿

مباشرة بعد إعلان ''إلياس العماري'' تنحيه من منصب الأمين العام لحزب ''التراكتور''، بدأ أعضاء ومنتسبو الحزب قبل قيادييه، في طرح السيناريوهات المقبلة بعد إستقالة الرجل القوي بالتنظيم السياسي الجديد

شوف تيفي



مباشرة بعد إعلان "إلياس العماري" تنحيه من منصب الأمين العام لحزب "التراكتور"، بدأ أعضاء ومنتسبو الحزب قبل قيادييه، في طرح السيناريوهات المقبلة بعد إستقالة الرجل القوي بالتنظيم السياسي الجديد تزامنا والخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش المجيد والذي بعث برسائل قوية وواضحة للأحزاب السياسية.



قيادي بحزب الأصالة والمعاصرة، نفى في إتصال هاتفي مع "شوف تيفي" السيناريو الذي يتخوف منه جميع الأعضاء وهو خلافة شخصية مستقلة لإلياس العماري كأمين عام للحزب، مؤكدا بوجود أطر داخل الحزب، عايشت مراحل تشكيله وخوضه للإستحقاقات الإنتخابية الماضية.



وأضاف ذات المصدر الذي طالب عدم الكشف عن هويته ، أن إستقالة إلياس العماري، ليست بالنهائية ما لم يبث فيها المجلس الوطني رغم تشبت الامين العام السابق بإستقالته، والتي قد تعقبها إستقالة قيادات أخرى نظير الأزمة الداخلية والصامتة التي قد تهدد إستقرار الحزب برمته، حيث يصعب تدبير الحزب في المرحلة في غياب إلياس العماري.



هذا، ويروج بقوة بين قيادات حزب الأصالة والمعاصرة، وجود شخصية مستقلة من خارج الحزب لخلافة إلياس العماري كأمين عام أو على الأقل ستلتحق بالأمانة العامة للحزب لتعويض الفراغ الكبير الذي سيخلفه إلياس العماري.