بالصور..سميرة بنسعيد،أسماء لمنور و عبد الفتاح الجريني.. ضمن أشهر الفنانين العرب خلال سنة 2017 ﻿

نشرت مجلة ''فوربس'' خلال الأسبوع الجاري لائحة ''أهم وأشهر 100 شخصية عربية شهيرة''، ضمت ممثلين ومغنين ومقدمي برامج من دول مختلفة أبرزها مصر ولبنان، ويتعلق الأمر بـ51 مغنيا، و37 ممثلا، و11 مقدم برامج، وموزع

''شوف تيفي''



نشرت مجلة ''فوربس'' خلال الأسبوع الجاري لائحة ''أهم وأشهر 100 شخصية عربية شهيرة''، ضمت ممثلين ومغنين ومقدمي برامج من دول مختلفة أبرزها مصر ولبنان، ويتعلق الأمر بـ51 مغنيا، و37 ممثلا، و11 مقدم برامج، وموزع موسيقي واحد، من بينهم ثلاثة مغاربة ويتعلق الأمر بالفنانتين سميرة سعيدة وأسماء لمنور والفنان عبد الفتاح الجريني.

واحتلت الفنانة القديرة سميرة سعيد الرتبة 23، متقدمة على أسماء المنور التي احتلت الرتبة 70، في حين احتل عبد الفتاح الجريني الرتبة86 عبد الفتاح الجريني.

وأوضحت المجلة أن هذه القائمة التي تصدرها الفنان عمر دياب، تم الوصول إليها بالاعتماد على شعبية وتأثير الممثلين والمغنيين ومشاهير التلفاز في أنحاء المنطقة، موضحة أن الحكم على مدى تأثير المشاهير في هذا العصر الرقمي، فيتضمن بطبيعة الحال النظر إلى أسمائهم التجارية الخاصة، ونطاق شهرتهم وانتشارهم في مواقع التواصل الاجتماعي.