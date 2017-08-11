مأساة.. عشرات القتلى والجرحى في تصادم قطارين بمدينة ''الإسكندرية'' بمصر ﻿

قال الدكتور محمد أبو حمص مدير الإسعاف بغرب الدلتا لليوم السابع إن عدد المصابين جراء حادث قطارين فى الإسكندرية وصل إلى 50 مصابا و20 قتيل حتى الآن وجاري حصر أعداد الضحايا والمصابين جراء تصادم قطارين

وكالات

قال الدكتور محمد أبو حمص مدير الإسعاف بغرب الدلتا لليوم السابع إن عدد المصابين جراء حادث قطارين فى الإسكندرية وصل إلى 50 مصابا و20 قتيل حتى الآن وجاري حصر أعداد الضحايا والمصابين جراء تصادم قطارين بمنطقة خورشيد بمحافظة الإسكندرية، حيث تصادم قطار قادم من القاهرة وآخر قادم من بورسعيد يقلون ركاب.



وأكد محمدى حجازى وكيل وزارة الصحة، أنه سقط عدد من الضحايا وعشرات المصابين وأنه جاري حصر أعدادهم جراء تصادم قطارين، مضيفا أنه أفاد ''لليوم السابع'' أنه جارى نقل الجثامين والمصابين عبر سيارات الاسعاف إلى مستشفيات كفر الدوار والإسكندرية.



وأوضح حجازى أنه تم رفع حالة الطوارئ في جميع المستشفيات والدفع بالعديد من سيارات الاسعاف لنقل المصابيين والضحايا، فيما قال اللواء فؤاد الغنيمى مدير إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية، انتقاله وعدد من سيارات الأطفال إلى مقر التصادم لمحاولة لرفع سيارات القطارات لمحاولة إنقاذ الركاب.



