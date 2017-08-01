شاهد أول فيديو للفنان الجزائري رضا الطلياني بعد اعتقاله بتونس بسبب الكوكايين ﻿

بعد أسبوعين من اعتقاله بتونس واتهامه بحيازة الكوكايين، نشر الفنان الجزائري رضا الطلياني على حسابه الشخصي بالفايسبوك يومه الجمعة، مقطع فيديو، ظهر خلاله وهو يقوم بالعزف داخل استوديو.

"شوف تيفي"



بعد أسبوعين من اعتقاله بتونس واتهامه بحيازة الكوكايين، نشر الفنان الجزائري رضا الطلياني على حسابه الشخصي بالفايسبوك يومه الجمعة، مقطع فيديو، ظهر خلاله وهو يقوم بالعزف داخل استوديو.

وتفاعل عشاق الطالياني بشكل كبير مع الفيديو، حيث عبر العديد منهم عن سعادتهم الكبيرة به، وأيضا سعادتهم برؤيته بعد محنته في تونس، في حين تساءل آخرون على الطريقة التي أنهى بها الطلياني السجن بتونس، خاصة أن جميع أخباره انقطعت.

تجدر الإشارة إلى أن محاميان تونسي وجزائري، كشفا قبل أسبوع لإذاعة "موزاييك" التونسية، أن موكلهما الفنان الجزائري رضا الطالياني، كان فاقدا للوعي وفي حالة سكر خلال اعتقاله، نافيا حيازته للكوكايين، موضحا بأن هناك تحاليل أجريت للفنان للتأكد من وجود كوكايين بدمه، موضحين أن الطالياني في حالة نفسية جيدة بالرغم من وجوده بالمحجز، مشيرا إلى أن الفنان الجزائري أخبرهم بأنه لا يتذكر ما وقع ليلة اعتقاله.



