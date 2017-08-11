وزير الصحة يعطي الانطلاقة الفعلية لخدمات مستشفى القرب الجديد بسيدي مومن بالدار البيضاء ﻿

تعزيزا للعرض الصحي بجهة الدار البيضاء سطات ، أعطى وزير الصحة، الحسين الوردي انطلاقة خدمات مستشفى القرب الجديد بسيدي مومن بالدار البيضاء يومه الجمعة 11 غشت 2017

"شوف تيفي"

تعزيزا للعرض الصحي بجهة الدار البيضاء سطات ، أعطى وزير الصحة، الحسين الوردي انطلاقة خدمات مستشفى القرب الجديد بسيدي مومن بالدار البيضاء يومه الجمعة 11 غشت 2017

وقد أنجزت وزارة الصحة هذا المستشفى على مساحة 14.132 متر مربع، بكلفة إجمالية قدرها 67.634.452 درهم، ويتوفر على طاقة استيعابية تصل إلى 45 سرير ، وتجهيزات بيوطبية حديثة وعالية الجودة بما في ذلك جهاز السكانير

وحسب بلاغ صحفي لوزارة الصحة توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه فيتكون هذا المستشفى من وحدة للطب ، ووحدة لصحة الأم والطفل، (مصلحة طب النساء والتوليد مصلحة لطب الأطفال) ومصلحة للمستعجلات ، وقاعتين للفص بالأشعة ، ووحدة للجراحة تتضمن مركبا جراحيا، واربع قاعات للاسشارات الخارجية، ووحدة للتعقيم، وفضاء للاستقبال ، ومختبر يتوفر على أحدث الأجهزة ، إلى جانب صيدلية ومستودع للأموات مع غرفة للترشيح ومرافق أخرى

ويعد هذا المستشفى الجديد لبنة إضافية لتعزيز العرض الصحي بجهة الدار البيضاء سطات، كما أنه يأتي تنفيذا للسياسة الصحية التي تنهجها وزارة الصحة الهادفة الى تقريب الخدمات الطبية والعلاجية من الساكنة، وتخفيف العبء على المستشفيات الأخرى خاصة بعد تدشيبن مصلحة المستعجلات بالمركز الاستشفائي الجهوي مولاي يوسف ، وافتتاح المركز الصحي الحضري رياض البرنوصي بتراب مقاطعة سيدي البرنوصي، وكذلك مستشفى القرب بمديونة الذي ستنطلق خدماته قريبا .