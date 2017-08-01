 أعضاء بشبيبة ''البيجيدي '' مهددين بالطرد بعد رفضهم حضور الوزير ''عزيز الرباح'' لملتقى فاس ﻿
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أعضاء بشبيبة ''البيجيدي '' مهددين بالطرد بعد رفضهم حضور الوزير ''عزيز الرباح'' لملتقى فاس

بتاريــخ : 11 غشت 2017 / 14:07 أعضاء بشبيبة البيجيدي مهددين بالطرد بعد رفضهم حضور الوزير عزيز الرباح لملتقى فاس | بوليتيك
أعضاء بشبيبة ''البيجيدي '' مهددين بالطرد بعد رفضهم حضور الوزير ''عزيز الرباح'' لملتقى فاس
هدد عضو بالمكتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، أعضاء بشبيبة الحزب بالطرد بعد رفضهم حضور الوزير والقيادي بالحزب ''عزيز الرباح'' كضيف للملتقى الوطني الثالث عشر بمدينة فاس.


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هدد عضو بالمكتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، أعضاء بشبيبة الحزب بالطرد بعد رفضهم حضور الوزير والقيادي بالحزب ''عزيز الرباح'' كضيف للملتقى الوطني الثالث عشر بمدينة فاس.

ودعا العضو ''س،ح'' الذي يشغل منصب نائب الكاتب الوطني، في كلمة له أعضاء الشبيبة بالتوقف عن مهاجمة ''عزيز الرباح'' ورفض حضوره للمتلقى، مؤكدا بأنه يعتبر أحد قيادات الحزب ومن بين أبرز مؤسسي الشبيبة، محذرا رافضي حضوره ومهاجميه بالطرد من شبيبة الحزب.

ورفع أعضاء بشبيبة ''البيجيدي '' هاشتاغ على الفايسبوك يعبرون فيه عن رفضهم حضور عزيز الرباح، مستدلين بكلمة سابقة لعبد الإله بن كيران في الملتقى السابق، والذي طالب فيه الرباح ''بشد الصف''.


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