صادم.. نهاية مروعة لحياة شاب مغربي بالأردن ﻿

كشفت وسائل إعلام أردنية، يومه الجمعة أن مصدرا أمنيا، أكد أن شابا أقدم على الإنتحار فجر أمس الخميس في منطقة تلاع العلي بالعاصمة عمان، يحمل الجنسية المغربية.

"شوف تيفي"



كشفت وسائل إعلام أردنية، يومه الجمعة أن مصدرا أمنيا، أكد أن شابا أقدم على الإنتحار فجر أمس الخميس في منطقة تلاع العلي بالعاصمة عمان، يحمل الجنسية المغربية.



وحسب موقع الدستور الأردني فقد قال المصدر الأمني إنه ورد بلاغ للمركز الامني فجر الخميس، يفيد بوجود جثة لأحد الأشخاص في منطقه تلاع العلي خلف أسواق السلطان، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية تحركت على الفور إلى المكان وعثرت على جثة تعود لشاب من مواليد 1998 ، وهو مغربي الجنسية ، انتحر في المنطقة.



وأوضح الموقع بأنه تم نقل الجثة إلى الطب الشرعي ، ولا توجد أي شبهة جنائية.



