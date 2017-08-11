 بالصورة..أغنية سعد المجرد تُحطم الأرقام القياسية: وهذا هو ترتيبها في العديد من دول العالم من حيث نسب المشاهدة ﻿
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بالصورة..أغنية سعد المجرد تُحطم الأرقام القياسية: وهذا هو ترتيبها في العديد من دول العالم من حيث نسب المشاهدة

بتاريــخ : 11 غشت 2017 / 13:49 بالصورة..أغنية سعد المجرد تُحطم الأرقام القياسية: وهذا هو ترتيبها في العديد من دول العالم من حيث نسب المشاهدة | ثقافة و فنون
بالصورة..أغنية سعد المجرد تُحطم الأرقام القياسية: وهذا هو ترتيبها في العديد من دول العالم من حيث نسب المشاهدة
ما تزال أغينة سعد المجرد الجديدة تحطم الأرقام القياسية، عقب وصولها لأكثر من 11 مليون مشاهدة على قناته باليوتيوب في ظرف ثلاثة أيام، وقد سجلت نسبة المشاهدات

"شوف تيفي"


ما تزال أغينة سعد المجرد الجديدة تحطم الأرقام القياسية، عقب وصولها لأكثر من 11 مليون مشاهدة على قناته باليوتيوب في ظرف ثلاثة أيام، وقد سجلت نسبة المشاهدات
الأكثر في المغرب والجزائر وتونس ولبنان وفرنسا وليبيا.

ففي المغرب، كانت أغنية سعد المجرد أكثر أغنية تابعها المغاربة، وهو نفس الأمر في تونس ولبنان، أما في الجزائر وفرنسا فقد كانت ثاني أغنية تثير انتباه عشاق "المعلم".

المثير في أغنية المجرد أن ساكنة دول أوروبية كبيرة مثل ألمالنيا وهولندا وبلجيكا، تابعوا بشكل كبير فيديو كليب الأغنية، اذ احتلت الرتبة الثامنة في بلجيكا من حيث أكثر الأغاني متابعة في البلاد.

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