 صادم وبالصور: عامل مغربي تعرض لحادثة سير مميتة بالسودان وهذه هي التفاصيل ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالصورة..أغنية سعد المجرد تُحطم الأرقام القياسية: وهذا هو ترتيبها في العديد من دول العالم من حيث نسب المشاهدة | ثقافة و فنون

بالصورة..أغنية سعد المجرد تُحطم الأرقام القياسية: وهذا هو ترتيبها في العديد من دول العالم من حيث

حكومة العدالة والتنمية تفاجئ الجميع وتمنح عطلة طويلة بمناسبة عيد الأضحى | دولي

حكومة العدالة والتنمية تفاجئ الجميع وتمنح عطلة طويلة بمناسبة عيد الأضحى

يا ربي السلامة : شوفو شنو كايوقع فهاد الطريق | بووز

يا ربي السلامة : شوفو شنو كايوقع فهاد الطريق

صادم وبالصور: عامل مغربي تعرض لحادثة سير مميتة بالسودان وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

صادم وبالصور: عامل مغربي تعرض لحادثة سير مميتة بالسودان وهذه هي التفاصيل

مشهد جد مأساوي وممنوع على أصحاب القلوب الضعيفة..شوفو كيفاش مات بطل في كمال الأجسام خلال إحدى المنافسات | حوادث و حقوق

مشهد جد مأساوي وممنوع على أصحاب القلوب الضعيفة..شوفو كيفاش مات بطل في كمال الأجسام خلال إحدى

بالفيديو..موظف ألماني يتحدى زحام السير بطريقته الخاصة ليتجنب توبيخ مديره | بووز

بالفيديو..موظف ألماني يتحدى زحام السير بطريقته الخاصة ليتجنب توبيخ مديره

جد خطير.. مجرمون يستهدفون النساء يهاجمون فتاة مغربية بالهند..وها شنو وقع ليها+صورة | حوادث و حقوق

جد خطير.. مجرمون يستهدفون النساء يهاجمون فتاة مغربية بالهند..وها شنو وقع ليها+صورة

هام للمغاربة.. عكس كل التوقعات: هذا هو يوم عيد الأضحى بالمغرب وببعض الدول+تفاصيل | مجتمع

هام للمغاربة.. عكس كل التوقعات: هذا هو يوم عيد الأضحى بالمغرب وببعض الدول+تفاصيل

فيديو جد خطير يهز المغاربة: شاب حصلوه في دوار كيتغتاصب الأطفال..شوف شنو وقع ليه | حوادث و حقوق

فيديو جد خطير يهز المغاربة: شاب حصلوه في دوار كيتغتاصب الأطفال..شوف شنو وقع ليه

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

صادم وبالصور: عامل مغربي تعرض لحادثة سير مميتة بالسودان وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 11 غشت 2017 / 13:18 صادم وبالصور: عامل مغربي تعرض لحادثة سير مميتة بالسودان وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق
صادم وبالصور: عامل مغربي تعرض لحادثة سير مميتة بالسودان وهذه هي التفاصيل
أكدت تقارير إعلامية سودانية،أن عامل مغربي المسمى قيد حياته نور الدين أيت الطالب، لفظ أنفاسه الأخيرة يوم أمس الخميس بالعاصمة السودانية الخرطوم، بعد تعرضه لحادثة سير مميتة.

شــوف تيفي :

أكدت تقارير إعلامية سودانية،أن عامل مغربي المسمى قيد حياته نور الدين أيت الطالب، لفظ أنفاسه الأخيرة يوم أمس الخميس بالعاصمة السودانية الخرطوم، بعد تعرضه لحادثة سير مميتة.

وأضافت ذات المصادر، أن الشاب المغربي صاحب 28 سنة، كان عائدا من المغرب إلى السودان عبر سيارة خفيفة تعودة ملكيتها لإحدى الشركات المتخصصة في "المناجم"، متجها نحو الخرطوم رفقة بعد المستخدمين، قبل أن يتعرض الأخير لحادثة سير جعلته يغادر إلى دار البقاء على الفور.

هذا، وينحدر نور الدين أيت الطالب من دوار “تكنيت”، متزوج وأب لطفل حسب ما أكدته المصادر.

 

 

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي السودان حادثة سير

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مشهد جد مأساوي وممنوع على أصحاب القلوب الضعيفة..شوفو كيفاش مات بطل في كمال الأجسام خلال إحدى المنافسات | حوادث و حقوق

مشهد جد مأساوي وممنوع على أصحاب القلوب الضعيفة..شوفو كيفاش مات بطل في كمال الأجسام خلال إحدى المنافسات

جد خطير.. مجرمون يستهدفون النساء يهاجمون فتاة مغربية بالهند..وها شنو وقع ليها+صورة | حوادث و حقوق

جد خطير.. مجرمون يستهدفون النساء يهاجمون فتاة مغربية بالهند..وها شنو وقع ليها+صورة

فيديو جد خطير يهز المغاربة: شاب حصلوه في دوار كيتغتاصب الأطفال..شوف شنو وقع ليه | حوادث و حقوق

فيديو جد خطير يهز المغاربة: شاب حصلوه في دوار كيتغتاصب الأطفال..شوف شنو وقع ليه

فيديو جد مؤلم.. يشعل الفايسبوك بالمغرب..سيدة مسنة حرقات ورقة الحالة المدنية ديال ولدها وسخطات عليه | حوادث و حقوق

فيديو جد مؤلم.. يشعل الفايسبوك بالمغرب..سيدة مسنة حرقات ورقة الحالة المدنية ديال ولدها وسخطات عليه

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

البطل و الممثل قيسي يحتفل باليوم الوطني للمهاجرين من وجدة | خارج البلاطو
منذ 10 دقائق

البطل و الممثل قيسي يحتفل باليوم الوطني للمهاجرين من وجدة

شوفو أشنو وقع فالخميسات بعد فيديو نجاة اعتابو | خارج البلاطو

شوفو أشنو وقع فالخميسات بعد فيديو نجاة اعتابو

شوف الصحافة: وزارء متهمون بتزوير دبلومات | شوف الصحافة

شوف الصحافة: وزارء متهمون بتزوير دبلومات

شاهد...سفير من سفراء الطبخ المغربي | قنوات أخرى

شاهد...سفير من سفراء الطبخ المغربي

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالصورة..أغنية سعد المجرد تُحطم الأرقام القياسية: وهذا هو ترتيبها في العديد من دول العالم من حيث نسب المشاهدة | ثقافة و فنون
منذ 6 دقائق

بالصورة..أغنية سعد المجرد تُحطم الأرقام القياسية: وهذا هو ترتيبها في العديد من دول العالم من حيث

حكومة العدالة والتنمية تفاجئ الجميع وتمنح عطلة طويلة بمناسبة عيد الأضحى | دولي

حكومة العدالة والتنمية تفاجئ الجميع وتمنح عطلة طويلة بمناسبة عيد الأضحى

يا ربي السلامة : شوفو شنو كايوقع فهاد الطريق | بووز

يا ربي السلامة : شوفو شنو كايوقع فهاد الطريق

صادم وبالصور: عامل مغربي تعرض لحادثة سير مميتة بالسودان وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

صادم وبالصور: عامل مغربي تعرض لحادثة سير مميتة بالسودان وهذه هي التفاصيل

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.