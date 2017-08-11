صادم وبالصور: عامل مغربي تعرض لحادثة سير مميتة بالسودان وهذه هي التفاصيل ﻿

أكدت تقارير إعلامية سودانية،أن عامل مغربي المسمى قيد حياته نور الدين أيت الطالب، لفظ أنفاسه الأخيرة يوم أمس الخميس بالعاصمة السودانية الخرطوم، بعد تعرضه لحادثة سير مميتة.

شــوف تيفي :

أكدت تقارير إعلامية سودانية،أن عامل مغربي المسمى قيد حياته نور الدين أيت الطالب، لفظ أنفاسه الأخيرة يوم أمس الخميس بالعاصمة السودانية الخرطوم، بعد تعرضه لحادثة سير مميتة.

وأضافت ذات المصادر، أن الشاب المغربي صاحب 28 سنة، كان عائدا من المغرب إلى السودان عبر سيارة خفيفة تعودة ملكيتها لإحدى الشركات المتخصصة في "المناجم"، متجها نحو الخرطوم رفقة بعد المستخدمين، قبل أن يتعرض الأخير لحادثة سير جعلته يغادر إلى دار البقاء على الفور.

هذا، وينحدر نور الدين أيت الطالب من دوار “تكنيت”، متزوج وأب لطفل حسب ما أكدته المصادر.