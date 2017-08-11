 جد خطير.. مجرمون يستهدفون النساء يهاجمون فتاة مغربية بالهند..وها شنو وقع ليها+صورة ﻿
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جد خطير.. مجرمون يستهدفون النساء يهاجمون فتاة مغربية بالهند..وها شنو وقع ليها+صورة

بتاريــخ : 11 غشت 2017 / 12:26 جد خطير.. مجرمون يستهدفون النساء يهاجمون فتاة مغربية بالهند..وها شنو وقع ليها+صورة | حوادث و حقوق
جد خطير.. مجرمون يستهدفون النساء يهاجمون فتاة مغربية بالهند..وها شنو وقع ليها+صورة
عاشت مواطنة مغربیة تعمل في شركة بمقاطعة ''كورامانكالا''، بمدینة ''بانكالور'' جنوب الھند، الجحيم، عقب تعرضها بشقتھا الوظیفیة، لهجوم نفذه مجرمان خطيران معروفان بالاعتداء على النساء.

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عاشت مواطنة مغربیة تعمل في شركة بمقاطعة "كورامانكالا"، بمدینة "بانكالور" جنوب الھند، الجحيم، عقب تعرضها بشقتھا الوظیفیة، لهجوم نفذه مجرمان خطيران معروفان بالاعتداء على النساء.

وحسب موقع "ذا تایمز أوف أندیا" فإن الأمر يتعلق بمغربیة تدعى "منى بوجمال" تبلغ من العمر 27 سنة، انتقلت للعيش بالهند لمتابعة تدریب في إحدى المقاولات، وتفاجأت بداية شهر غشت الجاري، بقيام شخصين باقتحام شقتها والاعتداء عليها بواسطة السلاح الأبيض، ما أسفر عن إصابتها بجروح جد خطيرة على مستوى اليد.

وأكد الموقع الهندي أن المغربية، أصيبت بأزمة نفسية، نظرا لإصابتها بجروح خطيرة وأيضا بسبب قيام اللصين بسرقة ممتلكاتها من الشقة، واللذان فتحت الشرطة الهندية تحقيقا بخصوصهما بعد تقدم المغربية بشكاية.

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المغرب شوف تيفي أزمة نفسية مدينة بانكالور الهند

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