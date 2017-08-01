هام للمغاربة.. عكس كل التوقعات: هذا هو يوم عيد الأضحى بالمغرب وببعض الدول+تفاصيل ﻿

أكدت جمعية المبادرة المغربية للعلوم والفكر حول تحريها عن موعد عيد الأضحى لعام 1438 هـ ، في بيان جديد توصلت به ''شوف تيفي'' منها يومه الجمعة، ''أكدت'' مرة أخرى بأنه وطبقا للتقديرات والحسابات الفلكية التي

"شوف تيفي" :



أكدت جمعية المبادرة المغربية للعلوم والفكر حول تحريها عن موعد عيد الأضحى لعام 1438 هـ ، في بيان جديد توصلت به "شوف تيفي" منها يومه الجمعة، "أكدت" مرة أخرى بأنه وطبقا للتقديرات والحسابات الفلكية التي قامت بها سيكون موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك لهذا العام بالمملكة المغربية ومعظم الدول الإسلامية يوم الجمعة 1 شتنبر 2017، حيث سيكون أول وغرة شهر ذي الحجة 1438 هـ هو يوم الأربعاء 23 غشت.



وأوضحت الجمعية أن الحسابات الفلكية، تشير إلى أن عملية الاقتران المركزي بين القمر والشمس بالنسبة للأرض، ستحدث يوم الإثنين 21 غشت عند الساعة 18:30 بالتوقيت العالمي، وسترصد المملكة المغربية هلال ذي الحجة يوم الثلاثاء 29 ذي القعدة 1438 هـ الموافق ل22 غشت 2017 م، وسوف تتمكن من رصده ورؤيته المملكة المغربية حيث سيكون ظروف رصد الهلال مساء الجمعة وفق غروب شمس هذا اليوم حيث سيكون قد مضى على وقت حدوث الاقتران أكثر من 24 ساعة، ويبتعد القمر خلالها عن الشمس بمقدار يسمح برؤية انعكاس ضوئها على سطحه الذي سيُضاء بمقدار 0,8 في المائة من إضاءة القمر الكامل وهو ما يُعطي شكل هلال نحيل على شكل حرف الراء "ر" يُزين السماء، ويمكث فوق الأفق الغربي لمعظم المدن المغربية لمدة تتراوح بين ( 38 إلى 44 دقيقة ) سيمكن خلالها رؤية الهلال بسهولة يسار مكان غروب قرص الشمس وأفضل وقت لرؤيته بالعين المجردة خاصة بالأقاليم الجنوبية حيث سيكون بعد آذان المغرب بربع ساعة ، مرتفعاً فوق الأفق (مستوى الأرض) بين 7 و9 درجات سماوية.



وأكدت الجمعية بأنه وفي مساء هذا اليوم أي الجمعة تتوقع أن تعلن معظم الدول أو لجان المراقبة بها يوم الأربعاء 23 غشت بداية ذي الحجة، ويوم الجمعة 1 شتنبر أول أيام عيد الأضحى وهي: المملكة العربية السعودية حسب تقويم أم القرى ، تركيا، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، ماليزيا، سنغافورة، اندونيسيا، فرنسا، ايطاليا،المملكة المغربية، بريطانيا، نيوزلندا، جنوب إفريقيا، زمبيا، مالاوي، زيمبابوي .

وتتوقع الجمعية أن تعلن بعض الدول واللجان فقط بداية ذي الحجة يوم 24 غشت؟؟، وسيكون بها عيد الاضحى يوم السبت 2 شتنبر، وهي: سريلانكا، الهند، باكستان، بورناي، سلطنة عمان، واستراليا، موضحة بأنه بخصوص حديث : "يوم صومكم يوم نحركم"، فقد ذكر العديد من علماء الحديث:" لا أصل له، ونسبه بعضهم إلى ابن عباس"، ومنهم الشيخ ابن باز والعراقي، والشيخ ابي عمرو بن الصلاح الذي وصفه بحديث الكذابين.



