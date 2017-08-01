النيابة العامة تطالب بتطبيق ''الإعدام'' ضد ''ناصر الزفزافي'' ورفاقه ﻿

صرح المحامي ''محمد زيان'' في إتصال هاتفي مع ''شوف تيفي'' أن النيابة العامة طالبت بتطبيق الفصل 201 ضد مجموعة ''ناصر الزفزافي'' المعتقلين بسجن عكاشة، والذي تصل عقوبته للإعدام.

شوف تيفي:

صرح المحامي ''محمد زيان'' في إتصال هاتفي مع ''شوف تيفي'' أن النيابة العامة طالبت بتطبيق الفصل 201 ضد مجموعة ''ناصر الزفزافي'' المعتقلين بسجن عكاشة، والذي تصل عقوبته للإعدام.



وأوضح محمد زيان أن قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، أنهى التحقيق التفصيلي مع جميع المعتقلين، حيث سيتم قريبا الإعلان عن تحديد جلسات محاكمة زعماء حراك-الريف المعتقلين بسجن عكاشة بالدار البيضاء.



وأضاف الوزير السابق، أن النيابة العامة طالبت بتطبيق الفصلين 201 و202 ، حيث تصل عقوبة الفصل الأول للإعدام فيما الفصل الثاني تصل عقوبته للسجن المؤبد، مضيفا بأن محاكمة المعتقلين بالفصلين كان مفاجئا ويقوض أي مبادرة لحل الأزمة وفق تعبيره.





