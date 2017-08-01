إحتقان بسوس ضد رئيسي بلدية الدشيرة وتزنيت لتبذيرهما الأموال العمومية ﻿

يعم إستياء عارم وسط ساكنة مدينتي تزنيت والدشيرة بعد التقارير التي تحدتث عن إقتناء رئيس بلدية تزنيت لسيارة المصلحة بثمن يصل 34 مليون سنتيم في حين أن زميله رئيس بلدية الدشيرة يعيش وسط زوبعة كبيرة بسبب



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يعم إستياء عارم وسط ساكنة مدينتي تزنيت والدشيرة بعد التقارير التي تحدتث عن إقتناء رئيس بلدية تزنيت لسيارة المصلحة بثمن يصل 34 مليون سنتيم في حين أن زميله رئيس بلدية الدشيرة يعيش وسط زوبعة كبيرة بسبب تراجع السومة الكرائية "لرحبة" بيع الأضاحي بالمقارنة مع السنة الماضية.



وإتهم نشطاء بمدينة تيزنيت رئيس البلدية الذي إقتنى سيارة رباعية الدفع بثمن 34 مليون سنتيم بكونها خطوة تظهر سوء تذبير الأموال العمومية رغم تأشير السلطة المحلية عليها، حيث لاتزال المدينة تعيش الهشاشة على جميع النواحي والأصعدة وميزانيتها المتواضعة لاتتحمل إقتناء سيارة رباعية الدفع، حيث كانت الساكنة تمني النفس بتنمية المدينة وتقوية البنية التحتية في أفق جلب الإستثمارات، وليس شراء سيارة فارهة للمصلحة.



وفي ذات السياق، هاجم نشطاء فايسبوكيون بمدينة الدشيرة رئيس بلديتها الذي ينتمي لنفس اللون السياسي لرئيس بلدية تزنيت وهو حزب العدالة والتنمية، حيث إنتشرت شكاية لمقاولين حول صفقة "رحبة" بيع أضاحي العيد بالمدينة والتي إخفضت سومة كرائها لهذه السنة إلى 220 ألف درهم، بعدما كانت 220 ألف درهم رغم مرور الصفقة في إطار السمسرة العمومية، وإحترامها للقوانين الجاري بها العمل.





