فيديو جد مؤلم.. يشعل الفايسبوك بالمغرب..سيدة مسنة حرقات ورقة الحالة المدنية ديال ولدها وسخطات عليه ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جد مؤلم، يظهر سيدة وهي تكشف تخلي ابنها عليها، موضحة بأنه عاق، وبالتالي فإنها ستزيله بشكل نهائي من حياتها بإحرائق ورقته الخاصة بالحالة

"شوف تيفي":

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جد مؤلم، يظهر سيدة وهي تكشف تخلي ابنها عليها، موضحة بأنه عاق، وبالتالي فإنها ستزيله بشكل نهائي من حياتها بإحرائق ورقته الخاصة بالحالة المدنية للأسرة.

وعبرت هذه الأم المكلومة عن حزنها الشديد لتفضيل ابنها لبناته والتخلي عنها، مؤكدة بأنها لن تسامح وستحرق كذلك صوره وجميع ذكرياتها معه.

وتفاعل النشطاء مع الفيديو، حيث أكد العديد منهم أن الأم أقدمت على الخطوة عقب شعورها بالوحدة وبتخلي ابنها عنها بعد أن عانت في تربيته حتى أصبح رجلا ورب أسرة.