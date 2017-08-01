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موظفة تختلس 30 مليون من الخزينة العامة للمملكة بالدار البيضاء وتهدد بكشف زملائها

بتاريــخ : 11 غشت 2017 / 11:01 موظفة تختلس 30 مليون من الخزينة العامة للمملكة بالدار البيضاء وتهدد بكشف زملائها | مجتمع
موظفة تختلس 30 مليون من الخزينة العامة للمملكة بالدار البيضاء وتهدد بكشف زملائها
كشف مصدر نقابي، أن الموظفة المتهمة بإختلاس 30 مليون سنتيم من الخزينة العامة للمملكة والتي تفجرت مؤخرا بعد عملية تحقيق داخلي، قد أعادت المبلغ الذي إختفى عبر مراحل.


بوليتيك
شوف تيفي

كشف مصدر نقابي، أن الموظفة المتهمة بإختلاس 30 مليون سنتيم من الخزينة العامة للمملكة والتي تفجرت مؤخرا بعد عملية تحقيق داخلي، قد أعادت المبلغ الذي إختفى عبر مراحل.

وأوضح ذات المصدر، أن عملية الإختلاس التي إنتشرت بشكل كبير بين موظفي الخزينة العامة للمملكة بالدار البيضاء تفجرت منذ شهور، بعد شكاية مباشرة من صندوق الإيداع والتدبير، الذي توصل هو الآخر بشكوى من مقاولين بعدم إسترجاع مبلغ الضمان الخاص بفتح أظرفة الصفقات.

وأضاف ذات المصدر، أن عملية الإختلاس تمت في سرية تامة، حيث يقال بأنها بدأت منذ السنة الجارية، في حين أن القضاء دخل على الخط وأن المحكمة ستبت قريبا في العملية بعد العطلة القضائية، حيث أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، توصلت بشكاية من الموظفة نفسها بعد إختفاء مبلغ 30 مليون سنتيم.

ويرفض مسؤولو الخزينة تقديم أي معطيات حول الموضوع، فيما تشير مصادر مقربة أن الموظفة هددت بفضح العديد زملائها المتورطين حسب قولها في إختفاء الملايين، مؤكدا بأنها أعادت المبلغ المختفي، في إنتظار القضاء بكونه الوحيد المكلف بإدانة الموظفة أو تبرئتها.


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