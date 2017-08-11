طلبة بمدينة وجدة يتقدمون بشكاية ضد المقاطعة الثامنة عشر بسبب المصادقة على الأوراق الدراسية ﻿

استنكر مجموعة من الطلبة الذين يتابعون دراستهم بمدينة وجدة الأفعال التي يقوم بها المسؤولين بالمقاطعة الثامنة عشر المتواجدة بالقرب من مسجد الرياض وذلك بسبب عدم احترامهم لقوانين المصادق عليها من

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استنكر مجموعة من الطلبة الذين يتابعون دراستهم بمدينة وجدة الأفعال التي يقوم بها المسؤولين بالمقاطعة الثامنة عشر المتواجدة بالقرب من مسجد الرياض وذلك بسبب عدم احترامهم لقوانين المصادق عليها من وزارة التعليم.

وبهذا الخصوص تقدم هؤلاء الطلبة بشكاية لدى عمر حجيرة رئيس بلدية وجدة من أجل النظر في مشكلتهم والتدخل الفوري لإيقاف المسؤولين الذين يتغاضون على القوانين.

وجاء في الشكاية « استنادا إلى المديرية العامة للضرائب لا يفرض تنبر على الطلبة و لا يفرض بالقوة لأنه عُرف وليس قانون إجباري ومنه نستخلص أن المقاطعة الثامنة عشر بوجدة قرب مسجد الرياض هي الوحيدة التي تطلب ثمن الثنبر للمصادقة على الأوراق الدراسية كأنها تغرد خارج السرب من كوكب آخر .