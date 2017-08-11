فضيحة سيدي قاسم هْدر عليها العالم: هذا ما قالته قنوات عالمية حول ممارسة 15 قاصر الجنس على حمارة بمشرع بلقصيري..وهذه هي حقيقته ﻿

تناقلت العديد من القنوات والمواقع الإلكترونية العالمية، خبر إصابة 15 طفلا بالسعار بمشرع بلقصيري عقب تناوبهم على ممارسة الجنس على أنثى حمارة مسعورة.

"شوف تيفي"



تناقلت العديد من القنوات والمواقع الإلكترونية العالمية، خبر إصابة 15 طفلا بالسعار بمشرع بلقصيري عقب تناوبهم على ممارسة الجنس على أنثى حمارة مسعورة.

ومن بين القنوات والمواقع الإلكترونية التي نشرت هذا الخبر، قناة Antena3" الإسبانية وموقع "abc" الإسباني، واللذان وضعا عناوين مثيرة، كشفا من خلالها عن تفاصيل ما أطلق عليه بـ "الفضيحة".

وعلاقة بالموضوع، أكد مصدر "شوف تيفي" أن بعض الأطفال الذين تم تعريضهم للتلقيح بالمركز الصحي بمشرع بلقصري لم يمارسوا الجنس مع الحمارة ولكن كان هناك احتكاك معها وخاصة مع لعباها السائل من فمها بسبب إصابتها بالسعار، وهو ما جعلهم يصابون بهدا الداء، مشيرا إلى أن عددهم وصل إلى 17 طفلا يبلغ أكبرهم 15 سنة.