وزارة الأوقاف تحرم حوالي 150 مغربيا من أداء مناسك الحج ﻿

حرم غياب التنسيق بين وزراة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة االسياحة والنقل الجوي حوالي 150 من الراغبين في أداء مناسك الحج ، حيث أمرتهم بعدم استكمال إجراءات التسجيل ذات الصلة، وذلك بعدما إعلان



"شوف تيفي"



حرم غياب التنسيق بين وزراة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة االسياحة والنقل الجوي حوالي 150 من الراغبين في أداء مناسك الحج ، حيث أمرتهم بعدم استكمال إجراءات التسجيل ذات الصلة، وذلك بعدما إعلان وزارة الأوقفاف رفضها بأن عملية تسجيلهم تمت خارج المدة القانونية التي حددتها الوزارة سلفا وهي 22 يونيو 20107، فيما وكالات الأسفار قدمت للراغبين في الحج تاريخا آخر وهو 28 يونيو وبين التاريخين ضاعت رغبة الحجاج في أداء هذا النسك.

وحسب ما أوردته يومية المساء في عددها الصادر يومه الجمعة، فإن هذا الأمر تسبب في غضب الحجاج فيما أثار استياء أصحاب و كالات الأسفار بعدما أحرجتهم الوزارة الوصية على القطاع أمام عشرات الحجاج الذين أعدوا العدة للمشاركة في حج هذه السنة، وأكد مصدر مطلع أن من بين الحجاج من يتوفر على شهادات تحمل توقيع العامل أو الولي بعد المدة، التي حددتها الوزارة وهو ما استنكره الحجاج أنفسهم الذين أدوا مصاريف الحج.

وأوضحت اليومية أن أنها اتصلت بوزارة الأوقاف ولم تتمكن من أخذ وجهة نظرها، فيما اتصلت بقسم الحج والشؤون الإسلامية أيضا، غير أنه لم يتم الرد على اتصالاتها المتكررة صباح أمس الخميس.



