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بتاريــخ : 11 غشت 2017 / 09:19 عاجل:ولاية أمريكية تعلن حالة الطوارئ | دولي
عاجل:ولاية أمريكية تعلن حالة الطوارئ
أعلن حاكم ولاية لويزيانا الأمريكية جون بل أدواردز حالة الطواريء في مدينة نيو أورلينز إثر احتمال تعرضها لفيضانات وسط مخاوف من عدم قدرة أنظمة الضخ بالمدينة على التخلص من مياه الأمطار.

''شوف تيفي'':

أعلن حاكم ولاية لويزيانا الأمريكية جون بل أدواردز حالة الطواريء في مدينة نيو أورلينز إثر احتمال تعرضها لفيضانات وسط مخاوف من عدم قدرة أنظمة الضخ بالمدينة على التخلص من مياه الأمطار.

ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الجمعة عن أدواردز قوله إن إعلان حالة الطواريء هو إجراء احترازي, موضحا أنه ليس هناك ما يدعو للذعر.

من جانبه, كشف نائب عمدة المدينة جيف هبرت أن المسؤولين يبحثون في إمكانية الاستثمار في نظام تحذير مبكر من الفيضانات لتنبيه السكان والشركات عندما يبدأ منسوب المياه في الارتفاع. وكانت أجزاء من المدينة قد تعرضت الأسبوع الماضي لفيضانات نتيجة أمطار غزيرة أثرت سلبا على نظام الضخ.

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