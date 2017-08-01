خطير..مافيا دولية حولت المغرب إلى معبر لأطنان من النفايات السامة ﻿

تم إسقاط مافيا دولية حولت المغرب إلى معبر لملايين الأطنان من النفايات السامة التي تهدد الصحة وسلامة المياه والتربة، عبر استعمال وثائق مزورة لتمريرها من المغرب والاتجار فيها بشكل غير شرعي.

"شوف تيفي"

تم إسقاط مافيا دولية حولت المغرب إلى معبر لملايين الأطنان من النفايات السامة التي تهدد الصحة وسلامة المياه والتربة، عبر استعمال وثائق مزورة لتمريرها من المغرب والاتجار فيها بشكل غير شرعي.

وحسب ما أوردته يومية المساء في عددها الصادر ليوم غد الجمعة فإن معطيات صادرة عن الشرطة الدولية "الإنتربول " كشفت أن المغرب كان نقطة عبور تستعملها المافيا الدولية لتهريب ملايين الأطنان من النفايات السامة، منها نفايات معدنية وإلكترونية، إضافة إلى نفايات طبية وأخرى بلاستيكية تشكل خطرا كبيرا على المياه والتربة والهواء، مما يهدد الصحة العالمية.

وأكدت المعطيات ذاتها، أن العملية التي أشرف عليها "الإنتربول " الدولي دامت 30 يوما من العمل، وهي أكبر عملية عالمية لمكافحة جرائم النفايات والاتجار بها، حيث شاركت وكالات الشرطة والجمارك والحدود والبيئة من 43 بلدا في العملية.

وفي حين ركزت الإجراءات السابقة على النفايات الإلكترونية، وسعت هذه العملية نطاقها لتشمل جميع أنواع النفايات غير القانونية، مثل النفايات الصناعية والمنزلية والطبية ونفايات البناء.

وأدت العملية حسب اليومية، إلى تحديد المغرب ضمن طرق الاتجار التي تستخدمها الشبكات الإجرامية، باستخدام وثائق مزورة مقصود منها عبور طريق يمر عبر عدة بلدان، بما في ذلك مصر، مالطا، البرتغال، إسبانيا، والولايات المتحدة.