أمريكا تدعم الصحراويين المحتجزين بمخيمات تندوف بمليون دولار ﻿

قدمت الولايات المتحدة الأمريكية إعانة مالية قدرها مليون دولار لبرنامج الغذاء العالمي لفائدة المحتجزين الصحراويين بمخيمات تندوف بجنوب غرب الجزائر.

''شوف تيفي''

قدمت الولايات المتحدة الأمريكية إعانة مالية قدرها مليون دولار لبرنامج الغذاء العالمي لفائدة المحتجزين الصحراويين بمخيمات تندوف بجنوب غرب الجزائر.

وحسب موقع برنامج الغذاء العالمي فإن هذه الإعانة المالية تأتي للتخفيف من معاناة الصحراويين بالمخيمات التي يعانون نقصا حادا في المواد الغذائية والمياه الصالح للشرب، حيث تدعم أمريكا المخيمات منذ سنة 1986.

وقال رومين سيرويس، ممثل برنامج الأغذية العالمي في الجزائر، إن تقديم المساعدة إلى المحتجزين الصحراويين، "أمر لا غنى عنه لأنهم يعتمدون بالكامل تقريبا على حصصهم الشهرية لتأمين احتياجات أسرهم الغذائية"، مضيفا أن "الولايات المتحدة هي شريك رئيسي لبرنامج الغذاء العالمي، حيث قدمت أكثر من 19 مليون دولار أمريكي من المعونة الغذائية منذ عام 2013".