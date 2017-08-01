مثير..بلجيكي يتهم ابنة بن شماس رئيس مجلس المستشارين باستغلال نفوذ والدها وسلطته لوضعه بالحجز ﻿

اتهم ''سفيان.ل'' مواطن بلجيكي من أصل مغربي ابنة حكيم بنشماس رئيس مجلس المستشارين باستغلال نفوذ والدها وسلطته لحبسه مدة 274 ساعة، وترهيب أسرته الصغيرة، بعد حادث مروري في الطريق السيار الرابط بين مراكش

"شوف تيفي"

اتهم "سفيان.ل" مواطن بلجيكي من أصل مغربي ابنة حكيم بنشماس رئيس مجلس المستشارين باستغلال نفوذ والدها وسلطته لحبسه مدة 274 ساعة، وترهيب أسرته الصغيرة، بعد حادث مروري في الطريق السيار الرابط بين مراكش والبيضاء.

وحسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر ليوم غد الجمعة، قد أكد البلجيكي في اتصال له مع اليومية أن الابنة وفي حدود العشرين سنة من عمرها، والتي كانت على متن "رانج روفر"، قائلا "هددتني بالانتقام، وقالت لي سأصدمك ستعرف جيدا من أكون.. ما عرافش راسك معا من"، تم أضافت عبارات قدحية أستحيي عن ذكرها.

وقال المواطن البلجيكي الذي يقضي عطلته السنوية بالمغرب رفقة زوجته البلجيكية وابنيه، أحدهما يبلغ 4 سنوات في حين لا يتجاوز الثاني عامه الأول،أنه لم يأخذ التهديد على محمل الجد، قبل أن يفاجأ بعد حوالي ساعتين بعشرة رجال أمن في انتظاره بالفندق حيث يقيم، تعاملوا معه بطريقة مهينة و"جرجروه" إلى ولاية الأمن بالدار البيضاء، وتم التحقيق

معه بتهمة الضرب والجرح وهي التهمة التي ينفيها تماما قبل أن ينزلوه إلى "الكاشو" حيث أمضى 24 ساعة قبل أن يطلق سراحه.