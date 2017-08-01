فضيحة: رجل مسن اتفق مع آخر على ممارسة الجنس بالتناوب وعطاه 15 لدرهم وتقلب عليه وهذه التفاصيل.. ﻿

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالجديدة الثلاثاء الماضي، شخصا وحكمت عليه بثلاث سنوات سجنا نافذا بعد متابعته من أجل جناية هتك عرض مسن ، وتقدم الضحية المزداد في 1935، بشكاية لدى سرية

''شوف تيفي''

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالجديدة الثلاثاء الماضي، شخصا وحكمت عليه بثلاث سنوات سجنا نافذا بعد متابعته من أجل جناية هتك عرض مسن ، وتقدم الضحية المزداد في 1935، بشكاية لدى سرية الدرك الملكي بأولاد غانم، أفاد فيها أنه تعرض لهتك عرضه من طرف شاب يتردد على الدوار، الذي يقطن به ، وأضاف أنه فوجئ به ينزل من سيارة الأجرة ، التي أقلته من الوليدية وتبعته إلى وسط الدوار واستغل خلو المكان من المارة ، وجره جنب الطريق وطرحه على الأرض ومارس عليه الجنس.

وحسب مصادر ''الصباح'' فقد تم اعتقال المشتبه فيه واستمعت له الضابطة القضائية، فصرح أنه ينحدر من سطات وأن عائلته تنكرت له بعدما أدمن على تناول المخدرات وشرب الخمور، ونفى المنسوب إليه ،وتمت مواجهته بالضحية، فتمسك كل واحد بأقواله.

وأفاد نفس ''المصدر'' أنه تمت محاصرته من جديد، وتراجع عن تصريحاته الأولى ، وأكد أنه عاد يوم الحادث من السوق الأسبوعي بعدما اتفق مع المشتكي على ممارسة الجنس بالتناوب، وفي الطريق قرب مقهى شعبي التقاه وتوجها نحو الدوار ، الذي يقطنان به ، وبعد الابتعاد نسبيا عن المارة، مارس المسن الجنس على المتهم وقدم له 15 درهم ، وجاء دور الأخير ومارس عليه الجنس وغادرا المكان، وشاع الخبر بين أبناء الدوار ومخافة افتضاح أمره، ادعى أنه تعرض لهتك عرضه من طرفه.