 فضيحة: رجل مسن اتفق مع آخر على ممارسة الجنس بالتناوب وعطاه 15 لدرهم وتقلب عليه وهذه التفاصيل.. ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فيديو جد مروع..لحظة غرق شخص وإنقاذ آخرين من موت محقق بشاطئ الدريوش | حوادث و حقوق

فيديو جد مروع..لحظة غرق شخص وإنقاذ آخرين من موت محقق بشاطئ الدريوش

قبل أسابيع من عيد الأضحى: الفراقشية سرقوا أكباش من نوع الصردي ببركان | حوادث و حقوق

قبل أسابيع من عيد الأضحى: الفراقشية سرقوا أكباش من نوع الصردي ببركان

خطير..مافيا دولية حولت المغرب إلى معبر لأطنان من النفايات السامة | حوادث و حقوق

خطير..مافيا دولية حولت المغرب إلى معبر لأطنان من النفايات السامة

أمريكا تدعم الصحراويين المحتجزين بمخيمات تندوف بمليون دولار | بوليتيك

أمريكا تدعم الصحراويين المحتجزين بمخيمات تندوف بمليون دولار

مثير..بلجيكي يتهم ابنة بن شماس رئيس مجلس المستشارين باستغلال نفوذ والدها وسلطته لوضعه بالحجز | بوليتيك

مثير..بلجيكي يتهم ابنة بن شماس رئيس مجلس المستشارين باستغلال نفوذ والدها وسلطته لوضعه بالحجز

فضيحة: رجل مسن اتفق مع آخر على ممارسة الجنس بالتناوب وعطاه 15 لدرهم وتقلب عليه وهذه التفاصيل.. | حوادث و حقوق

فضيحة: رجل مسن اتفق مع آخر على ممارسة الجنس بالتناوب وعطاه 15 لدرهم وتقلب عليه وهذه التفاصيل..

بالصورة..تامر حسني أول فنان عربي يضع بصمة يده بهوليود | ثقافة و فنون

بالصورة..تامر حسني أول فنان عربي يضع بصمة يده بهوليود

بالفيديو..شوفو كيفاش احتافل سعد لمجرد ب10مليون مشاهدة لأغنيته الجديدة من قلب منزله بباريس | بووز

بالفيديو..شوفو كيفاش احتافل سعد لمجرد ب10مليون مشاهدة لأغنيته الجديدة من قلب منزله بباريس

بالصورة..أبوجاد وزوجته سارة مع الشيخ رضوان التطواني | ثقافة و فنون

بالصورة..أبوجاد وزوجته سارة مع الشيخ رضوان التطواني

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

فضيحة: رجل مسن اتفق مع آخر على ممارسة الجنس بالتناوب وعطاه 15 لدرهم وتقلب عليه وهذه التفاصيل..

بتاريــخ : 11 غشت 2017 / 01:57 فضيحة: رجل مسن اتفق مع آخر على ممارسة الجنس بالتناوب وعطاه 15 لدرهم وتقلب عليه وهذه التفاصيل.. | حوادث و حقوق
فضيحة: رجل مسن اتفق مع آخر على ممارسة الجنس بالتناوب وعطاه 15 لدرهم وتقلب عليه وهذه التفاصيل..
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالجديدة الثلاثاء الماضي، شخصا وحكمت عليه بثلاث سنوات سجنا نافذا بعد متابعته من أجل جناية هتك عرض مسن ، وتقدم الضحية المزداد في 1935، بشكاية لدى سرية

''شوف تيفي''

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالجديدة الثلاثاء الماضي، شخصا وحكمت عليه بثلاث سنوات سجنا نافذا بعد متابعته من أجل جناية هتك عرض مسن ، وتقدم الضحية المزداد في 1935، بشكاية لدى سرية الدرك الملكي بأولاد غانم، أفاد فيها أنه تعرض لهتك عرضه من طرف شاب يتردد على الدوار، الذي يقطن به ، وأضاف أنه فوجئ به ينزل من سيارة الأجرة ، التي أقلته من الوليدية وتبعته إلى وسط الدوار واستغل خلو المكان من المارة ، وجره جنب الطريق وطرحه على الأرض ومارس عليه الجنس.

وحسب مصادر ''الصباح'' فقد تم اعتقال المشتبه فيه واستمعت له الضابطة القضائية، فصرح أنه ينحدر من سطات وأن عائلته تنكرت له بعدما أدمن على تناول المخدرات وشرب الخمور، ونفى المنسوب إليه ،وتمت مواجهته بالضحية، فتمسك كل واحد بأقواله.

وأفاد نفس ''المصدر'' أنه تمت محاصرته من جديد، وتراجع عن تصريحاته الأولى ، وأكد أنه عاد يوم الحادث من السوق الأسبوعي بعدما اتفق مع المشتكي على ممارسة الجنس بالتناوب، وفي الطريق قرب مقهى شعبي التقاه وتوجها نحو الدوار ، الذي يقطنان به ، وبعد الابتعاد نسبيا عن المارة، مارس المسن الجنس على المتهم وقدم له 15 درهم ، وجاء دور الأخير ومارس عليه الجنس وغادرا المكان، وشاع الخبر بين أبناء الدوار ومخافة افتضاح أمره، ادعى أنه تعرض لهتك عرضه من طرفه.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي هتك عرض مسن متهم

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

فيديو جد مروع..لحظة غرق شخص وإنقاذ آخرين من موت محقق بشاطئ الدريوش | حوادث و حقوق

فيديو جد مروع..لحظة غرق شخص وإنقاذ آخرين من موت محقق بشاطئ الدريوش

قبل أسابيع من عيد الأضحى: الفراقشية سرقوا أكباش من نوع الصردي ببركان | حوادث و حقوق

قبل أسابيع من عيد الأضحى: الفراقشية سرقوا أكباش من نوع الصردي ببركان

خطير..مافيا دولية حولت المغرب إلى معبر لأطنان من النفايات السامة | حوادث و حقوق

خطير..مافيا دولية حولت المغرب إلى معبر لأطنان من النفايات السامة

عاجــــل .. نايضة مضاربة فـ برانس مولاي عبد الله فكازا وهاشنو واقع | حوادث و حقوق

عاجــــل .. نايضة مضاربة فـ برانس مولاي عبد الله فكازا وهاشنو واقع

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

ملحن أغنية تشنويت الجديدة يرد..أنا مبعتش الأغنية للفنانة تيحيحيت غير سْمَعتها ليها و هي مشراتهاش | معانا فنان
منذ 15 دقيقة

ملحن أغنية تشنويت الجديدة يرد..أنا مبعتش الأغنية للفنانة تيحيحيت غير سْمَعتها ليها و هي مشراتهاش

إيلا عطيناك تختار بين دراسة اللغات و طوموبيلة فابور أشنو تختار؟أجوبة مثيرة | بــووز

إيلا عطيناك تختار بين دراسة اللغات و طوموبيلة فابور أشنو تختار؟أجوبة مثيرة

حصاد اليوم: تفاصيل ممارسة 15 قاصرا الجنس على حمارة مسعورة ضواحي سيدي قاسم‎ | حصاد اليوم

حصاد اليوم: تفاصيل ممارسة 15 قاصرا الجنس على حمارة مسعورة ضواحي سيدي قاسم‎

النشرة الاقتصادية : 10 غشت 2017 | إيكو بالعربية

النشرة الاقتصادية : 10 غشت 2017

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

فيديو جد مروع..لحظة غرق شخص وإنقاذ آخرين من موت محقق بشاطئ الدريوش | حوادث و حقوق
منذ 17 دقيقة

فيديو جد مروع..لحظة غرق شخص وإنقاذ آخرين من موت محقق بشاطئ الدريوش

قبل أسابيع من عيد الأضحى: الفراقشية سرقوا أكباش من نوع الصردي ببركان | حوادث و حقوق

قبل أسابيع من عيد الأضحى: الفراقشية سرقوا أكباش من نوع الصردي ببركان

خطير..مافيا دولية حولت المغرب إلى معبر لأطنان من النفايات السامة | حوادث و حقوق

خطير..مافيا دولية حولت المغرب إلى معبر لأطنان من النفايات السامة

أمريكا تدعم الصحراويين المحتجزين بمخيمات تندوف بمليون دولار | بوليتيك

أمريكا تدعم الصحراويين المحتجزين بمخيمات تندوف بمليون دولار

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.