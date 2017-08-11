بالصورة..تامر حسني أول فنان عربي يضع بصمة يده بهوليود ﻿

كشفت وسائل إعلام مصرية، يومه الخميس أن الفنان تامر حسنى، أول فنان عربى يضع بصمته على الطباعة الأسمنتية الشهيرة بـ''هوليوود'' الأمريكية.

"شوف تيفي"

كشفت وسائل إعلام مصرية، يومه الخميس أن الفنان تامر حسنى، أول فنان عربى يضع بصمته على الطباعة الأسمنتية الشهيرة بـ"هوليوود" الأمريكية.

و حسب موقع "اليوم السابع" فإن نجم الجيل، يعتبر أول فنان عربي يعرض له فيلم بهوليوود، حيث سيعرض له "تصبح على خير"، والذي نافس به بموسم عيد الفطر الماضي، وما زال يتواجد بدور العرض السينمائية بمصر ومختلف الدول العربية.

وفي تعليقه على هذه المناسبة كتب تامر حسني على صفحته الرسمية بالفايسبوك "حسام حسني أخويا الكبير من غير ما اتكلم كتير الصور تكفي بالمعنى اللي فيها اللي موضح يعني ايه اخ وسند وظهر شكراً لأخي الأكبر حسام حسني على مجهود ومعاناة سنين ربنا يكرمك وتفضل دايماً سندي وظهري واخويا الكبير اللي بحترمه وبسمع كلامه من وأنا صغير لحد النهارده ولحد ما اكبر".