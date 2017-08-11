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بتاريــخ : 11 غشت 2017 / 01:12 بالصورة..أبوجاد وزوجته سارة مع الشيخ رضوان التطواني | ثقافة و فنون
بالصورة..أبوجاد وزوجته سارة مع الشيخ رضوان التطواني
نشرت سارة زوجة البودكاست ''أبو جاد'' على صفحتها بالفايسبوك، صورة جمعتها بزوجها وبالشيخ التطواني الشهير ''رضوان بن عبد السلام''.

"شوف تيفي"


نشرت سارة زوجة البودكاست "أبو جاد" على صفحتها بالفايسبوك، صورة جمعتها بزوجها وبالشيخ التطواني الشهير "رضوان بن عبد السلام".

وحصلت الصورة على أكثر من ثمانية آلاف إعجاب، والعشرات من التعليقات التي عبر خلالها النشطاء عن إعجابهم الكبير بها، متمنين أن يقضي أبو جاد وزوجته عطلة ممتعة بمدينة تطوان.

ونشرت "سارة" يومه الخميس، صورة ثانية لها رفقة زوجها "أبو جاد" وهي تحتفل معه بعيد ميلاده، وكتبت إلى جانبه "عيد ميلاد سعيد حبيبي"، ما جعل بعض النشطاء يسخرون منها، بينما قدم لهما آخرون التهاني والتبريك بهذه المناسبة.

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