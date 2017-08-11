با ربي السلامة..أب يقطع أذني طفلته..والقضية فيها روح شبح+صور ﻿

اهتزت إحدى المدن الهندية، أخيرا، على وقع جريمة بشعة، بطلها أب قام بقطع أذني طفلته البالغة من العمر 3 أعوام دون شفقة، أو رحمة، وذلك إرضاءً لروح وصفها بالشبح.

''شوف تيفي''



اهتزت إحدى المدن الهندية، أخيرا، على وقع جريمة بشعة، بطلها أب قام بقطع أذني طفلته البالغة من العمر 3 أعوام دون شفقة، أو رحمة، وذلك إرضاءً لروح وصفها بالشبح.

وحسب موقع صحيفة ''دايلي ميل'' البريطانية فقد أفادت والدة الطفلة مينا ديلفي، أن زوجها كان طوال الأيام العشرة الماضية في حالة غير طبيعية، ومرّ بأزمة منذ أن توفيت ابنتهما قبل شهرين تقريباً، وفي يوم الحادثة أغلق باب الشرفة ليعزلها وأطفالها الخمسة عن الصغيرة، ويقوم بقطع أذني طفلتها.

وأوضحت الصحيفة أن الشرطة، فتحت تحقيقا مع الأب، الذي يعمل مسؤول نظافة في أحد الفنادق، مشيرة إلى أنه قام بضرب ابنته قبل قطع أذنيها، واستطاع الجيران سماع صراخ الصغيرة، ما دفعهم للاتصال بالشرطة التي اعتقلته على الفور، وأوضح خلال التحقيقات بأن روح شبح أبلغته بضرورة أن يبكي ابنته ويقطع أذنيها، وإلا فإنها ستأخذها بعيدة عنه.