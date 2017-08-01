 فيديو جد مؤلم يدمي القلوب ويهز النفوس: سيدة تبكي بحرارة ''عندي 70 عام وكنعيش في الزنقة'' ﻿
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فيديو جد مؤلم يدمي القلوب ويهز النفوس: سيدة تبكي بحرارة ''عندي 70 عام وكنعيش في الزنقة''

بتاريــخ : 11 غشت 2017 / 00:47 فيديو جد مؤلم يدمي القلوب ويهز النفوس: سيدة تبكي بحرارة عندي 70 عام وكنعيش في الزنقة | بووز
فيديو جد مؤلم يدمي القلوب ويهز النفوس: سيدة تبكي بحرارة ''عندي 70 عام وكنعيش في الزنقة''
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جد مؤلم يدمي القلوب ويهز النفوس، ظهرت خلاله سيدة تبلغ من العمر 70 سنة، وهي تبكي بحرارة بعد أن قامت شقيقتها بطردها من المنزل.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جد مؤلم يدمي القلوب ويهز النفوس، ظهرت خلاله سيدة تبلغ من العمر 70 سنة، وهي تبكي بحرارة بعد أن قامت شقيقتها بطردها من المنزل.

وأوضحت هذه السيدة المنحدرة من مدينة طنجة، أنها عاشت بالمنزل لـ 45 سنة، قبل أن تقوم شقيقتها بطردها من المنزل بمساعدة رجال السلطات، داعية أصحاب القلوب الرحيمة إلى مساعدتها على العثور على سكن وأيضا تمكينها من لقمة العيش.

وتعاطف آلاف المغاربة مع السيدة خلال تفاعلهم مع الفيديو، حيث عبر العديد منهم عن دهشتهم الكبيرة، لطرد السيدة المسنة إلى الشارع لتواجه مصيرا مجهولا، مؤكدين أن على السلطات المحلية وأيضا الجمعيات الحقوقية عليها التحرك وإيواء هذه السيدة.

 

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المغرب شوف تيفي مدينة طنجة السيدة المسنة

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