 بالصورة..استنفار كبير وسط مجمع تجاري بطنجة والسبب أميرة من العائلة الملكية السعودية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالصورة..أبوجاد وزوجته سارة مع الشيخ رضوان التطواني | ثقافة و فنون

بالصورة..أبوجاد وزوجته سارة مع الشيخ رضوان التطواني

با ربي السلامة..أب يقطع أذني طفلته..والقضية فيها روح شبح+صور | دولي

با ربي السلامة..أب يقطع أذني طفلته..والقضية فيها روح شبح+صور

فيديو جد مؤلم يدمي القلوب ويهز النفوس: سيدة تبكي بحرارة عندي 70 عام وكنعيش في الزنقة | بووز

فيديو جد مؤلم يدمي القلوب ويهز النفوس: سيدة تبكي بحرارة ''عندي 70 عام وكنعيش في الزنقة''

بالصورة..استنفار كبير وسط مجمع تجاري بطنجة والسبب أميرة من العائلة الملكية السعودية | مجتمع

بالصورة..استنفار كبير وسط مجمع تجاري بطنجة والسبب أميرة من العائلة الملكية السعودية

عاجــــل .. نايضة مضاربة فـ برانس مولاي عبد الله فكازا وهاشنو واقع | حوادث و حقوق

عاجــــل .. نايضة مضاربة فـ برانس مولاي عبد الله فكازا وهاشنو واقع

بالفيديو | فنان مغربي مرونها فمهرجان سيدي رحال أمام جمهور غفير | ثقافة و فنون

بالفيديو | فنان مغربي مرونها فمهرجان سيدي رحال أمام جمهور غفير

بعد عماد الدراج.. فنان مغربي آخر يعقد قرانه على هذه الفتاة الجميلة | ثقافة و فنون

بعد عماد الدراج.. فنان مغربي آخر يعقد قرانه على هذه الفتاة الجميلة

عاجل.. ضباط مسلحون يقتحمون فندقا بمانشستر البريطانية | دولي

عاجل.. ضباط مسلحون يقتحمون فندقا بمانشستر البريطانية

وفاة مذيع و إعلامي كبير بعد صراع طويل مع المرض | منوعات

وفاة مذيع و إعلامي كبير بعد صراع طويل مع المرض

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

بالصورة..استنفار كبير وسط مجمع تجاري بطنجة والسبب أميرة من العائلة الملكية السعودية

بتاريــخ : 11 غشت 2017 / 00:32 بالصورة..استنفار كبير وسط مجمع تجاري بطنجة والسبب أميرة من العائلة الملكية السعودية | مجتمع
بالصورة..استنفار كبير وسط مجمع تجاري بطنجة والسبب أميرة من العائلة الملكية السعودية
تسبب قدوم أميرة من العائلة الملكية السعودية، لأحد المجمعات التجارية الكبرى بمدينة طنجة الذي يضم متاجر الملابس والإكسسوار ماركات عالمية، ليلة أمس الأربعاء، حالة استنفار كبير وسط حراس الأمن الخاص.

"شوف تيفي"

تسبب قدوم أميرة من العائلة الملكية السعودية، لأحد المجمعات التجارية الكبرى بمدينة طنجة الذي يضم متاجر الملابس والإكسسوار ماركات عالمية، ليلة أمس الأربعاء، حالة استنفار كبير وسط حراس الأمن الخاص.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها فإن متواجدين بالمجمع التجاري، عاينوا استنفارا كبيرا بإحدى بواباته وبالتحديد عند الساعة العاشرة من مساء أمس الأربعاء، حيث كانت الأميرة السعودية مسدولة الشعر وهي ترتدي لباسا عصريا، وقد غادرت المجمع بواسطة سيارة من نوع مرسديس، في حين قامت سيارتان خفيفتان مدنيتان بمرافقة سيارة "المرسيديس".

وأوضح المصدر ذاته أن الأميرة السعودية التي حلت بالمركز التجاري المتواجد بمنطقة "كوريندة"، كانت بمعية ثلاثة من مرافقاتها، وقد قامت بإطلالة سريعة على بعض محلات الماركات العالمية في الطابقين الأول والثاني، ثم غادرت من دون أن تتسوق شيئا من هذه المحلات.

وأكد ذات المصدر أن المجمع التجاري المذكور، عرف خلال هذه الأيام توافد شخصيات مهمة من أسر زعماء الدول، المتواجدين بمدينة طنجة لقضاء عطلتهم الصيفية ومن بينهم زوجة الرئيس السوداني عمر البشير التي حلت به أول أمس الثلاثاء، وتسوقت منه بعض المعروضات.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

بالصورة..استنفار كبير وسط مجمع تجاري بطنجة والسبب أميرة من العائلة الملكية السعودية

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

جديد بالمغرب : حافلات للنقل العمومي 24/24 ساعة بهذه المدينة | مجتمع

جديد بالمغرب : حافلات للنقل العمومي 24/24 ساعة بهذه المدينة

فضيحة.. وزراء مغاربة متهمون بتزوير دبلومات جامعية وشهادات باكالوريا | مجتمع

فضيحة.. وزراء مغاربة متهمون بتزوير دبلومات جامعية وشهادات باكالوريا

فضيحة... مواطن يقاضي نائب جماعة اولاد عزوز بالنواصر بسبب علاقة جنسية مع زوجته | مجتمع

فضيحة... مواطن يقاضي نائب جماعة اولاد عزوز بالنواصر بسبب ''علاقة جنسية'' مع زوجته

عـــــاجل وهام للمغاربة: هذا هو موعد عيد الأضحى المبارك | مجتمع

عـــــاجل وهام للمغاربة: هذا هو موعد عيد الأضحى المبارك

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

حصاد اليوم: تفاصيل ممارسة 15 قاصرا الجنس على حمارة مسعورة ضواحي سيدي قاسم‎ | حصاد اليوم
منذ 1 دقيقة

حصاد اليوم: تفاصيل ممارسة 15 قاصرا الجنس على حمارة مسعورة ضواحي سيدي قاسم‎

النشرة الاقتصادية : 10 غشت 2017 | إيكو بالعربية

النشرة الاقتصادية : 10 غشت 2017

بالفيديو:حقائق مثيرة و جديدة حول وفاة مُروض أفاعي بسم الثعبان | بــووز

بالفيديو:حقائق مثيرة و جديدة حول وفاة مُروض أفاعي بسم الثعبان

بالفيديو..أطفال صغار لا عطلة لهم..كنخدمو فالصيف باش نشريو الكتوبة و نعاونو والدينا | روبورتاج

بالفيديو..أطفال صغار لا عطلة لهم..كنخدمو فالصيف باش نشريو الكتوبة و نعاونو والدينا

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالصورة..أبوجاد وزوجته سارة مع الشيخ رضوان التطواني | ثقافة و فنون
منذ 17 دقيقة

بالصورة..أبوجاد وزوجته سارة مع الشيخ رضوان التطواني

با ربي السلامة..أب يقطع أذني طفلته..والقضية فيها روح شبح+صور | دولي

با ربي السلامة..أب يقطع أذني طفلته..والقضية فيها روح شبح+صور

فيديو جد مؤلم يدمي القلوب ويهز النفوس: سيدة تبكي بحرارة عندي 70 عام وكنعيش في الزنقة | بووز

فيديو جد مؤلم يدمي القلوب ويهز النفوس: سيدة تبكي بحرارة ''عندي 70 عام وكنعيش في الزنقة''

بالصورة..استنفار كبير وسط مجمع تجاري بطنجة والسبب أميرة من العائلة الملكية السعودية | مجتمع

بالصورة..استنفار كبير وسط مجمع تجاري بطنجة والسبب أميرة من العائلة الملكية السعودية

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.