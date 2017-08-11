بالصورة..استنفار كبير وسط مجمع تجاري بطنجة والسبب أميرة من العائلة الملكية السعودية ﻿

تسبب قدوم أميرة من العائلة الملكية السعودية، لأحد المجمعات التجارية الكبرى بمدينة طنجة الذي يضم متاجر الملابس والإكسسوار ماركات عالمية، ليلة أمس الأربعاء، حالة استنفار كبير وسط حراس الأمن الخاص.

"شوف تيفي"

تسبب قدوم أميرة من العائلة الملكية السعودية، لأحد المجمعات التجارية الكبرى بمدينة طنجة الذي يضم متاجر الملابس والإكسسوار ماركات عالمية، ليلة أمس الأربعاء، حالة استنفار كبير وسط حراس الأمن الخاص.

وحسب ما توصلت به "شوف تيفي" من مصدرها فإن متواجدين بالمجمع التجاري، عاينوا استنفارا كبيرا بإحدى بواباته وبالتحديد عند الساعة العاشرة من مساء أمس الأربعاء، حيث كانت الأميرة السعودية مسدولة الشعر وهي ترتدي لباسا عصريا، وقد غادرت المجمع بواسطة سيارة من نوع مرسديس، في حين قامت سيارتان خفيفتان مدنيتان بمرافقة سيارة "المرسيديس".

وأوضح المصدر ذاته أن الأميرة السعودية التي حلت بالمركز التجاري المتواجد بمنطقة "كوريندة"، كانت بمعية ثلاثة من مرافقاتها، وقد قامت بإطلالة سريعة على بعض محلات الماركات العالمية في الطابقين الأول والثاني، ثم غادرت من دون أن تتسوق شيئا من هذه المحلات.

وأكد ذات المصدر أن المجمع التجاري المذكور، عرف خلال هذه الأيام توافد شخصيات مهمة من أسر زعماء الدول، المتواجدين بمدينة طنجة لقضاء عطلتهم الصيفية ومن بينهم زوجة الرئيس السوداني عمر البشير التي حلت به أول أمس الثلاثاء، وتسوقت منه بعض المعروضات.