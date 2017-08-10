بالصورة.. سعد المجرد مع فتاة مغربية جميلة جدا بباريس بعد إصدار أغنيته الجديدة ﻿

بعد 48 ساعة من إصداره لأغنيته الجديدة التي حققت أرقاما قياسية من حيث نسب المشاهدة بقناته بـ ''اليوتيوب''، التقطت فتاة مغربية جميلة صورة مع ''سعد المجرد'' بمقهى بالعاصمة الفرنسية باريس.

"شوف تيفي"



بعد 48 ساعة من إصداره لأغنيته الجديدة التي حققت أرقاما قياسية من حيث نسب المشاهدة بقناته بـ "اليوتيوب"، التقطت فتاة مغربية جميلة صورة مع "سعد المجرد" بمقهى بالعاصمة الفرنسية باريس.

وتناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي هذه الصورة، والتي علق عليها عشاق "المعلم"، معبرين عن إعجابهم الكبير بها، مؤكدين أن المعجبين بالفنان المغربي يتواجدون بشكل كبير بفرنسا، وبالتالي فإن فرصة لقائهم به تبقى كبيرة بعد حصوله على السراح المؤقت.

ومن جهة أخرى استغل نشطاء الفرصة للتعبير عن إعجابهم بأغنية المجرد الجديدة، إلا أنهم أكدوا في الوقت نفسه على أن أعماله القديمة، كانت أفضل.