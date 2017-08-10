 بالصورة.. سعد المجرد مع فتاة مغربية جميلة جدا بباريس بعد إصدار أغنيته الجديدة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بعد عماد الدراج.. فنان مغربي آخر يعقد قرانه على هذه الفتاة الجميلة | ثقافة و فنون

بعد عماد الدراج.. فنان مغربي آخر يعقد قرانه على هذه الفتاة الجميلة

عاجل.. ضباط مسلحون يقتحمون فندقا بمانشستر البريطانية | دولي

عاجل.. ضباط مسلحون يقتحمون فندقا بمانشستر البريطانية

وفاة مذيع و إعلامي كبير بعد صراع طويل مع المرض | منوعات

وفاة مذيع و إعلامي كبير بعد صراع طويل مع المرض

مغربية تهدد بالإنتحار بسبب الحكرة | حوادث و حقوق

مغربية تهدد بالإنتحار بسبب الحكرة

جديد بالمغرب : حافلات للنقل العمومي 24/24 ساعة بهذه المدينة | مجتمع

جديد بالمغرب : حافلات للنقل العمومي 24/24 ساعة بهذه المدينة

بالصورة.. سعد المجرد مع فتاة مغربية جميلة جدا بباريس بعد إصدار أغنيته الجديدة | ثقافة و فنون

بالصورة.. سعد المجرد مع فتاة مغربية جميلة جدا بباريس بعد إصدار أغنيته الجديدة

مثير وجد خطير..هذا هو مصير الشينوي أخطر لص بمدينة طنجة+صورة | حوادث و حقوق

مثير وجد خطير..هذا هو مصير ''الشينوي'' أخطر لص بمدينة طنجة+صورة

بن كيران يستقبل بمنزله بالرباط نائب رئيس حركة النهضة التونسية | بوليتيك

بن كيران يستقبل بمنزله بالرباط نائب رئيس حركة النهضة التونسية

فضيحة.. وزراء مغاربة متهمون بتزوير دبلومات جامعية وشهادات باكالوريا | مجتمع

فضيحة.. وزراء مغاربة متهمون بتزوير دبلومات جامعية وشهادات باكالوريا

شوف تيفي.. قصة نجاح إعلام القرب

بالصورة.. سعد المجرد مع فتاة مغربية جميلة جدا بباريس بعد إصدار أغنيته الجديدة

بتاريــخ : 10 غشت 2017 / 22:53 بالصورة.. سعد المجرد مع فتاة مغربية جميلة جدا بباريس بعد إصدار أغنيته الجديدة | ثقافة و فنون
بالصورة.. سعد المجرد مع فتاة مغربية جميلة جدا بباريس بعد إصدار أغنيته الجديدة
بعد 48 ساعة من إصداره لأغنيته الجديدة التي حققت أرقاما قياسية من حيث نسب المشاهدة بقناته بـ ''اليوتيوب''، التقطت فتاة مغربية جميلة صورة مع ''سعد المجرد'' بمقهى بالعاصمة الفرنسية باريس.

"شوف تيفي"


بعد 48 ساعة من إصداره لأغنيته الجديدة التي حققت أرقاما قياسية من حيث نسب المشاهدة بقناته بـ "اليوتيوب"، التقطت فتاة مغربية جميلة صورة مع "سعد المجرد" بمقهى بالعاصمة الفرنسية باريس.

وتناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي هذه الصورة، والتي علق عليها عشاق "المعلم"، معبرين عن إعجابهم الكبير بها، مؤكدين أن المعجبين بالفنان المغربي يتواجدون بشكل كبير بفرنسا، وبالتالي فإن فرصة لقائهم به تبقى كبيرة بعد حصوله على السراح المؤقت.

ومن جهة أخرى استغل نشطاء الفرصة للتعبير عن إعجابهم بأغنية المجرد الجديدة، إلا أنهم أكدوا في الوقت نفسه على أن أعماله القديمة، كانت أفضل.

إعلانات
undercontent

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي فرنسا السرح المؤقت فرنسا

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

بعد عماد الدراج.. فنان مغربي آخر يعقد قرانه على هذه الفتاة الجميلة | ثقافة و فنون

بعد عماد الدراج.. فنان مغربي آخر يعقد قرانه على هذه الفتاة الجميلة

بالصورة.. سعد المجرد يوجه رسالة مثيرة بعد نجاح أغنيته | ثقافة و فنون

بالصورة.. سعد المجرد يوجه رسالة مثيرة بعد نجاح أغنيته

عاجل:اعتقال مغني مشهور لسبب لا يصدق | ثقافة و فنون

عاجل:اعتقال مغني مشهور لسبب لا يصدق

دنيا باطما كادير السم لعساف بأغنية سعد لمجرد الجديدة | ثقافة و فنون

دنيا باطما كادير السم لعساف بأغنية سعد لمجرد الجديدة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أول تصريح و بالفيديو لنجاة اعتابو بعد فضحها المسؤولين بالخميسات..درت هذاك الفيديو حيث بقا فيا الحال على بلادي وحيث عندي غيرة عليها..الملك خاصو يحاسب المسؤولين الكبار حيث غير كايشفرو فالشعب | خارج البلاطو
منذ 16 دقيقة

أول تصريح و بالفيديو لنجاة اعتابو بعد فضحها المسؤولين بالخميسات..درت هذاك الفيديو حيث بقا فيا الحال على بلادي وحيث عندي غيرة عليها..الملك خاصو يحاسب المسؤولين الكبار حيث غير كايشفرو فالشعب

فيديو | سكيزوفرين وأصدقائه يغنون پارودي أغنية سعد المجرد صابونة | قنوات أخرى

فيديو | سكيزوفرين وأصدقائه يغنون پارودي أغنية سعد المجرد ''صابونة''

مُحارب قديم لشوف تيفي:نكرونا فحققونا و قالولينا سيرو لوزارة الداخلية..ولادنا خاصهم يستافدو | خارج البلاطو

مُحارب قديم لشوف تيفي:نكرونا فحققونا و قالولينا سيرو لوزارة الداخلية..ولادنا خاصهم يستافدو

بالفيديو.. شاهد أبرز لحظات مهرجان العاصمة للفروسية التقليدية بالرباط | مال و أعمال

بالفيديو.. شاهد أبرز لحظات مهرجان العاصمة للفروسية التقليدية بالرباط

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بعد عماد الدراج.. فنان مغربي آخر يعقد قرانه على هذه الفتاة الجميلة | ثقافة و فنون
منذ 2 دقائق

بعد عماد الدراج.. فنان مغربي آخر يعقد قرانه على هذه الفتاة الجميلة

عاجل.. ضباط مسلحون يقتحمون فندقا بمانشستر البريطانية | دولي

عاجل.. ضباط مسلحون يقتحمون فندقا بمانشستر البريطانية

وفاة مذيع و إعلامي كبير بعد صراع طويل مع المرض | منوعات

وفاة مذيع و إعلامي كبير بعد صراع طويل مع المرض

مغربية تهدد بالإنتحار بسبب الحكرة | حوادث و حقوق

مغربية تهدد بالإنتحار بسبب الحكرة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2017.