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مثير وجد خطير..هذا هو مصير ''الشينوي'' أخطر لص بمدينة طنجة+صورة

بتاريــخ : 10 غشت 2017 / 22:32 مثير وجد خطير..هذا هو مصير الشينوي أخطر لص بمدينة طنجة+صورة | حوادث و حقوق
مثير وجد خطير..هذا هو مصير ''الشينوي'' أخطر لص بمدينة طنجة+صورة
تمكنت مصالح أمن المنطقة الثانية بطنجة بإشراف مباشر من رئيس منطقة بني مكادة بالنيابة ، يومه الخميس، من إيقاف الملقب ب ''الشينوي'' الذي ظهر صباح اليوم بإحدى أشرطة الفيديو المنشورة بموقع إلكتروني محلي

''شوف تيفي''

تمكنت مصالح أمن المنطقة الثانية بطنجة بإشراف مباشر من رئيس منطقة بني مكادة بالنيابة ، يومه الخميس، من إيقاف الملقب ب ''الشينوي'' الذي ظهر صباح اليوم بإحدى أشرطة الفيديو المنشورة بموقع إلكتروني محلي يقوم باعتراض سبيل سيدة في الصباح الباكر و يعرضها للعنف و يقوم بسرقة حقيبتها .
وحسب ما توصلت به ''شوف تيفي'' من مصدرها فإن الموقوف من ذوي السوابق العدلية تم توقيفه بحومة السامية بالعولمة و اعترف بارتكابه للاعتداء على السيدة موضوع الفيديو المنشور .
وأوضح المصدر ذاته أن المصالح الأمنية بصدد البحث عن الضحية التي لم تتقدم بأي شكاية في الموضوع من أجل الاستماع إليها و عرض الجاني أمامها .

وأكد ذات المصدر أن الموقوف سيتم عرضه على العدالة بعد انتهاء الأبحاث التي تجري بإشراف من النيابة العامة المختصة .

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