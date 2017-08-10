مثير وجد خطير..هذا هو مصير ''الشينوي'' أخطر لص بمدينة طنجة+صورة ﻿

تمكنت مصالح أمن المنطقة الثانية بطنجة بإشراف مباشر من رئيس منطقة بني مكادة بالنيابة ، يومه الخميس، من إيقاف الملقب ب ''الشينوي'' الذي ظهر صباح اليوم بإحدى أشرطة الفيديو المنشورة بموقع إلكتروني محلي

''شوف تيفي''



تمكنت مصالح أمن المنطقة الثانية بطنجة بإشراف مباشر من رئيس منطقة بني مكادة بالنيابة ، يومه الخميس، من إيقاف الملقب ب ''الشينوي'' الذي ظهر صباح اليوم بإحدى أشرطة الفيديو المنشورة بموقع إلكتروني محلي يقوم باعتراض سبيل سيدة في الصباح الباكر و يعرضها للعنف و يقوم بسرقة حقيبتها .

وحسب ما توصلت به ''شوف تيفي'' من مصدرها فإن الموقوف من ذوي السوابق العدلية تم توقيفه بحومة السامية بالعولمة و اعترف بارتكابه للاعتداء على السيدة موضوع الفيديو المنشور .

وأوضح المصدر ذاته أن المصالح الأمنية بصدد البحث عن الضحية التي لم تتقدم بأي شكاية في الموضوع من أجل الاستماع إليها و عرض الجاني أمامها .



وأكد ذات المصدر أن الموقوف سيتم عرضه على العدالة بعد انتهاء الأبحاث التي تجري بإشراف من النيابة العامة المختصة .