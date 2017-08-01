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بن كيران يستقبل بمنزله بالرباط نائب رئيس حركة النهضة التونسية

بتاريــخ : 10 غشت 2017 / 22:20 بن كيران يستقبل بمنزله بالرباط نائب رئيس حركة النهضة التونسية | بوليتيك
بن كيران يستقبل بمنزله بالرباط نائب رئيس حركة النهضة التونسية
استقبل عبد الإله ابن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عشية اليوم الخميس 10 غشت الجاري، ببيته في الرباط، عبد الفتاح مورو، نائب رئيس حركة النهضة التونسي.

شوف تيفي:

استقبل عبد الإله ابن كيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عشية اليوم الخميس 10 غشت الجاري، ببيته في الرباط، عبد الفتاح مورو، نائب رئيس حركة النهضة التونسي.

وكشف الموقع الرسمي "للبيجيدي" أن زيارة القيادي بحزب النهضة التونسي، لابن كيران على هامش مشاركته في الملتقى الثالث عشر لشبيبة العدالة والتنمية، الذي ينعقد على مدى أسبوع بمدينة فاس تحت شعار "الديمقراطية أولا".

هذا، وكان مورو قد أثنى في كلمته بملتقى شبيبة "المصباح" على حزب العدالة والتنمية وشبيبته، في حين كشفت مصادر مطلعة، أن "عبد الفتاح مورو" جاء كنائب لرئيس الحركة "راشد الغنوشي" الذي إعتذر عن الحضور لملاقة الشبيبة للسنة الثانية على التوالي.


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