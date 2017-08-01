فضيحة.. وزراء مغاربة متهمون بتزوير دبلومات جامعية وشهادات باكالوريا ﻿

هاجم نواب من الأغلبية والمعارضة السياسة المتعبة في قطاع التعليم بجميع أسلاكه، مؤكدين استمرار ما أطلقوا عليه مافيا الفساد الساعية لتخريب التعليم من خلال التشجيع على تزوير الشهادات الجامعية



"شوف تيفي"



هاجم نواب من الأغلبية والمعارضة السياسة المتعبة في قطاع التعليم بجميع أسلاكه، مؤكدين استمرار ما أطلقوا عليه مافيا الفساد الساعية لتخريب التعليم من خلال التشجيع على تزوير الشهادات الجامعية بالمغرب وولوج الجامعات بدون شهادات الباكالوريا واستنساخ أبحاث علمية والسطو عليها وتقديم رشاوى، متهمين قيادات وزعماء أحزاب ووزراء بالاستفادة أيضا من هذا الريع العلمي.

وحسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر يوم غد الجمعة فإن أعضاء لجنة التعليم والاتصال والثقافة بمجلس النواب، قالوا لليومية إن بيع الشهادات الجامعية في دول مثل أوكرانيا وروسيا انتقل إلى المغرب، إذ استفاد أكثر من وزير على عهد حكومتي عبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني من ذلك، لأجل تحصيل منصب وزاري، بل إن وزراء وقادة أحزاب ادعوا حصولهم على شهادات جامعية وهم يفتقدون لشهادة الباكالوريا، ومنهم من يتوفر سوى على شهادة الابتدائي، أو ما يطلق عليه "الباك ناقص 10 سنوات".

وأكد ذات اليومية أن جمال بنشقرون كريمي من المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، اتهم جامعة الحسن الأول بسطات، معتبرا أنها مرتع لكل أنواع الفساد وتزوير الشهادات الجامعية للماستر والدكتوراه وتقديم الرشاوي والسطو على المجهودات العلمية وتبنيها استنساخا، حاثا محمد حصاد إلى فتح تحقيق لضرب المافيا التي تهدد البحث العلمي في المغرب، وقال بنشقرون الذي كان يتحدث في اجتماع لجنة التعليم والاتصال والثقافة إن الحكومة تتوفر على المعهد الوطني للبحث العلمي الذي يوجد في وضعية عطالة، والذي يتطلب إعادة هيكلته لإعمال الرقابة العلمية على البحوث المقدمة لنيل شهادة الماستر والدكتوره، مضيفا أنه لا يتحدث من فراغ بحكم أنه أستاذ

مدرس بالجامعة.



