عاجل.. الكويت تتخذ إجراءات ضد هذه الدولة وتمنع التأشيرات على عمالها ﻿

أعلنت الكويت، يومه الخميس، أنها ستبدأ في اتخاذ إجراءات ضد كوريا الشمالية بما في ذلك وقف الرحلات المباشرة لبيونغ يانغ وتأشيرات دخول العمال الكوريين الشماليين.

"شوف تيفي"

أعلنت الكويت، يومه الخميس، أنها ستبدأ في اتخاذ إجراءات ضد كوريا الشمالية بما في ذلك وقف الرحلات المباشرة لبيونغ يانغ وتأشيرات دخول العمال الكوريين الشماليين.

وحسب وكالة "رويترز" البريطانية قبل قليل، نقلا عن وكالة الأنباء الكويتية أن مصدرا بوزارة الخارجية الكويتية، قال إن السلطات الكويتية بدأت في اتخاذ إجراءات ضد كوريا الشمالية بما في ذلك وقف الرحلات المباشرة من بيونغ يانغ وإليها.

وقال المصدر المسؤول حسب الوكالة إن الإجراءات تشمل وقف منح تأشيرات دخول للعمال الكوريين الشماليين ووقف إصدار التراخيص التجارية.