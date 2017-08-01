فضيحة... مواطن يقاضي نائب جماعة اولاد عزوز بالنواصر بسبب ''علاقة جنسية'' مع زوجته ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن مواطنا رفض التنازل لزوجته والنائب الثاني لرئيس جماعة أولاد عزوز بدار بوعزة التابعة ترابيا لإقليم النواصر، المتابعان ''بتهمة الخيانة وربط علاقة غير شرعية''، بعد وضعه لشكاية مرفقة



بوليتيك

شوف تيفي





علمت ''شوف تيفي'' أن مواطنا رفض التنازل لزوجته والنائب الثاني لرئيس جماعة أولاد عزوز بدار بوعزة التابعة ترابيا لإقليم النواصر، المتابعان ''بتهمة الخيانة وربط علاقة غير شرعية''، بعد وضعه لشكاية مرفقة بالصور وأشرطة فيديو يدعي فيها وجود علاقة غرامية بينهما.



وحسب مصادر مطلعة، فقد إعتقلت عناصر الدرك الملكي لدار بوعزة، نائب رئيس المجلس الجماعي مباشرة بعد حلوله بمقر الدرك، حيث مَثُل صبيحة اليوم أمام المحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء رفقة عشيقته التي ليست سوى زوجة لأحد أقاربه بالمنطقة.



وأفاد ذات المصدر، أن الضحية شك في تصرفات أم أولاده، فقام بتتبيث كاميرات خفية بسيارة زوجته، وأخرى بأحد الشقق خارج دار بوعزة، ليتمكن من إكتشاف خيانة زوجته ويقوم بإرفاق الصور والمكالمات الهاتفية بشكايته التي أفضت إلى إعتقال النائب والزوجة.





