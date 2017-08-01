انفراد: شباط لم يغادر أرض الوطن وينفي خبر تلويحه بالاستقالة ﻿

أكد الأمين العام لحزب الإستقلال ''حميد شباط'' في مكالمة خص بها قناة ''شوف تيفي'' هذا المساء ، أنه لم يغادر التراب الوطني أبدا وليس في فترة راحة وأن ما تروجه بعض وسائل الإعلام مجرد كذب وبهتان كما جرت

"شوف تيفي"



أكد الأمين العام لحزب الإستقلال "حميد شباط" في مكالمة خص بها قناة "شوف تيفي" هذا المساء ، أنه لم يغادر التراب الوطني أبدا وليس في فترة راحة وأن ما تروجه بعض وسائل الإعلام مجرد كذب وبهتان كما جرت العادة .

وأضاف "شباط" أن ما نشرته بعض وسائل الإعلام اليوم عن تلويحه بالإستقالة من الأمانة العامة لحزب الإستقلال وإعلام أحد مقربيه بهذا الخبر، يدخل في إطار استهدافه والنيل من عزمه ومحاولة الضغط عليه بطريقة أو أخرى للتراجع .

وأكد "شباط" خلال نفس المكالمة أنه قادم وأنه لا يخضع للضغط ولا الابتزاز مهما كانت الظروف والأحوال وأن هناك جهات معروفة بالنسبة اليه تطمح في تنحيه عن المشهد السياسي ، وختم قوله : " خليهم يقولوا لي بغاو والله يهديهم شباط هنا وسيبقى هنا ".





