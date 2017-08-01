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بتاريــخ : 10 غشت 2017 / 20:34 عـــــاجل وهام للمغاربة: هذا هو موعد عيد الأضحى المبارك | مجتمع
عـــــاجل وهام للمغاربة: هذا هو موعد عيد الأضحى المبارك
نشرت وكالة أنباء الشرق الأوسط قبل قليل من يومه الخميس،موعد عيد الأضحى المبارك فلكيا حسب نائب مدير مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، إبراهيم الجروان، الذي كشف أن عيد الأضحى فلكيا سيوافق يوم الجمعة

شوف تيفي: وكالات

نشرت وكالة أنباء الشرق الأوسط قبل قليل من يومه الخميس،موعد عيد الأضحى المبارك فلكيا حسب نائب مدير مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، إبراهيم الجروان، الذي كشف أن عيد الأضحى فلكيا سيوافق يوم الجمعة 1 شتنبر 2017.

وقال مدير المركز إن هلال شهر ذي الحجة سيولد الساعة 22:30 من يوم الإثنين 21 غشت 2017، وسيغرب مساء يوم الثلاثاء بعد غروب الشمس بـ 35 دقيقة يكون خلالها فوق الأفق الغربي، وعليه سيوافق فلكيا الأربعاء 23 غشت 2017 غرة ذو الحجة 1438، وعليه سيصادف يوم الخميس 31 غشت وقفة عرفة، والجمعة 1 شتنبر سيكون أول أيام عيد الأضحى.
وقال سمير القادري، رئيس مرصد “رباط الفتح”، إن المرصد اعتمد على الحسابات الفلكية لتحديد مواعيد الأهلة الجديدة وبدايات الشهور القمرية، موضحا أن نتائج الحسابات الفلكية أظهرت أن بداية شهر ذو الحجة هي 21 غشت 2017.

وسيكون من الممكن رؤية الهلال بالعين المجردة يوم 22 غشت في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وبالتالي أصبح من الممكن الآن الإعلان عن موعد عيد الأضحى المبارك وهو يوم الجمعة 1 شتنبر 2017.



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