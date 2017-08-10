بالصورة..إشهار يدعو إلى الانتحار يثير ضجة بالمغرب ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي صورة، قيل إنها تعود لإعلان خاص بإشهار لمؤسسة تعليمية أجنبية، تم تصويره بمدينة الدار البيضاء، يدعو المستهلكين إلى ''الانتحار'' والموت إذا لم يكن



"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي صورة، قيل إنها تعود لإعلان خاص بإشهار لمؤسسة تعليمية أجنبية، تم تصويره بمدينة الدار البيضاء، يدعو المستهلكين إلى "الانتحار" والموت إذا لم يكن يتقن الحديث باللغة الانجليزية.

وتفاعل آلاف النشطاء مع الصورة، حيث أكد العديد منهم أن مضمون الإعلان، يعد خطيرا ومحرضا على "الانتحار"، وركز البعض منهم على عبارة "سير تموت" وأيضا على الرسم المرافق للإعلان والذي يظهر شخصا وهو يقوم بقتل نفسه بواسطة مسدس.

ومن جهة أخرى، أكد نشطاء أن الصورة عادية والإعلان لا يحتوي على عبارة تدعو إلى الانتحار أو القتل، وبالتالي فلا مانع من بقاء الإعلان بشوارع مدينة الدار البيضاء.



