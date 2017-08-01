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مثلي مغربي دار الروينة فإيطاليا‎

بتاريــخ : 10 غشت 2017 / 20:10 مثلي مغربي دار الروينة فإيطاليا‎ | حوادث و حقوق
مثلي مغربي دار الروينة فإيطاليا‎
أمرت النيابة العامة بإيطاليا بحبس مهاجر مثلي مغربي بعدما تمادى في مطاردة خليله السابق الذي وضع حدا لعلاقتهما في أبريل الماضي، حيث اضطرت المصالح الأمنية لتفعيل مسطرة الإكراه البدني في حقه رغم

"شوف تيفي"

أمرت النيابة العامة بإيطاليا بحبس مهاجر مثلي مغربي بعدما تمادى في مطاردة خليله السابق الذي وضع حدا لعلاقتهما في أبريل الماضي، حيث اضطرت المصالح الأمنية لتفعيل مسطرة الإكراه البدني في حقه رغم التنبيهات التي وجهت له.

فيما قالت مصالح الدرك ببلدة "مونتي سيلفانو" حيث يقيم المهاجر المغربي البالغ من العمر 33 سنة، أنها أوقفت المتهم المغربي إثر مواصلته لمطاردة أحد الأشخاص من أصول جنوب أمريكية ربطته به في السابق علاقة مثلية".

وقد سبق وتعهد المهاجر المغربي بعدم الاقتراب من خليله السابق، إلا أنه لم يلتزم بالتعهد الذي أقر به ليتم زجه بالحبس الاحتياطي إلى حين عرضه على المحاكمة.

يذكر أن إيطاليا قد صادقت على عدة قوانين تبيح للمثليين ممارسة الجنس، حيث أصبحت العلاقات بينهم منذ ماي 2016 مثلها مثل العلاقات الزوجية الأخرى بين الجنسين.



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