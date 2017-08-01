فايسبوكيون مغاربة يطلقون حملة لوقف تصدير المغربيات كخادمات بالسعودية ﻿

مباشرة بعد تداول مقطع فيديو لمغربية تدعى ''سكينة'' والتي كشفت عن معاناتها بسبب عملها كخادمة بالسعودية، قرر نشطاء مغاربة إطلاق حملة فايسبوكية تحت عنوان ''وقف تصدير المغربيات كخادمات للسعودية''.

"شوف تيفي"

مباشرة بعد تداول مقطع فيديو لمغربية تدعى "سكينة" والتي كشفت عن معاناتها بسبب عملها كخادمة بالسعودية، قرر نشطاء مغاربة إطلاق حملة فايسبوكية تحت عنوان "وقف تصدير المغربيات كخادمات للسعودية".

وتفاعل آلاف النشطاء مع هذه الحملة، حيث عبر العديد منهم عن غضبهم الشديد من تحول حياة مغربيات بالسعودية لجحيم بسبب تعرضهن للضرب والتعنيف والإهانة على يد مشغليهن السعوديين الذين يستغلون قانون بلادهم ويتعلق الأمر بـ "الكفالة" الذي يحرم الخادمات من جميع حقوقهن.

ومن جهة أخرى،’ حمل النشطاء المسؤولية للمغربيات اللائي تتركن بلادهن وتتوجهن للسعودية بالرغم من علمهن بما ينتظرهن في الغربة بعيدا عن الأهل والأحباب.





