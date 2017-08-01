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ساكنة دوار عين عتيق بجماعة الرباط يشتكون من المسؤولين على ملف الترحيل ويستعطفون الملك

بتاريــخ : 10 غشت 2017 / 19:38 ساكنة دوار عين عتيق بجماعة الرباط يشتكون من المسؤولين على ملف الترحيل ويستعطفون الملك | مجتمع
ساكنة دوار عين عتيق بجماعة الرباط يشتكون من المسؤولين على ملف الترحيل ويستعطفون الملك
أعرب عدد كبير من سكان دوار عين عتيق الكائن بجماعة الرباط حسان ، عن غضبهم الشديد من الطريقة التي يتعامل بها المسؤولون في ملف ''الترحيل '' منذ سنة 2015، بحيث كان الوالي السابق ''الفتيت'' هو المشرف على هذا

"شوف تيفي"


أعرب عدد كبير من سكان دوار عين عتيق الكائن بجماعة الرباط حسان ، عن غضبهم الشديد من الطريقة التي يتعامل بها المسؤولون في ملف "الترحيل " منذ سنة 2015، بحيث كان الوالي السابق "الفتيت" هو المشرف على هذا الملف وتوصل بعدة شكايات من الساكنة في هذا الشأن ، وبمطالب على مستوى تدبير ملفات ترحيل سكان الدوار، إلا أنها بقيت بدون أي تجاوب لحد اللحظة .

وحسب مصادر محلية فإن الساكنة توصلت باستدعاءات مستعجلة تطالبهم بشهادة الملكية وأن التهديد بالإفراغ يواجه السكان المتبقين داخل الدوار، علما أنهم يعانون الفقر المدقع ويكابدون الويلات داخل جحور جد ضيقة والتي تحط من كرامة الإنسان.

هذا وأفاد نفس المصدر أن الساكنة الذين طالهم حكم الإفراغ ، يقطنون بهذا الدوار ما يناهز نصف قرن ، وأن الإدارات العمومية المختصة على إحاطة كاملة بهذا الملف، مبدين أسفهم على الحكم القاسي الذي سيخلف تشتيت أسر وعائلات كثيرة،وفي هذا السياق أكد الساكنة على أملهم الكبير في جلالة الملك بصفته الضامن الوحيد لحقوقهم و الذي يقدر ظروف الفقراء من أبناء شعبه.



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