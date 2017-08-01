برلماني بالبام: إستقالة العماري رسالة واضحة وإشارة كبيرة لزعماء الأحزاب السياسية ﻿

قال البرلماني ''محمد حجيرة'' معلقا على استقالة الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة أن القرار الأخير الذي أخذه ''العماري'' قرارشجاع وأنه يسجل في تاريخ المغرب لأول مرة أمين عام لحزب سياسي في منتصف ولايته

"شوف تيفي"

قال البرلماني "محمد حجيرة" معلقا على استقالة الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة أن القرار الأخير الذي أخذه "العماري" قرارشجاع وأنه يسجل في تاريخ المغرب لأول مرة أمين عام لحزب سياسي في منتصف ولايته يقدم استقالته بهذا الشكل، مبرزا أن الكلمة الأخيرة تبقى للمجلس الوطني وإن كان العماري قد أكد أن الإستقالة لا رجعة فيها.

وأضاف "حجيرة" في مكالمة هاتفية خص بها قناة "شوف تيفي"ا أن الأمين العام المنتهية ولايته تفاعل بشكل إيجابي مع مجموعة من الأحداث التي تعرفها البلاد و على رأسها الخطاب الملكي الأخير، وشدد أن البلاد في أشد حاجة الى مثل هذه المواقف حتى لا تحنط الكراسي السياسية عند الأحزاب المغربية.

وأوضح المتحدث نفسه ل"شوف تيفي" أن استقالة "العماري" كانت بمثابة محفز كبير للفريق البرلماني للعطاء أكثر داخل مؤسسات الدولة واتمام الأوراش الكبرى التي تعرفها البلاد ، وأردف قائلا : "نحن حزب المؤسسات ولا نشخصن العمل السياسي ولا نختزله في فرد واحد، والمرحلة الدقيقة التي تعرفها البلاد تفرض اليوم أن يغادر العديد من الوجوه السياسية".

وأشار الى أن استقالة العماري هي رسالة مباشرة وإشارة كبيرة لزعماءالأحزاب السياسية الذين يطمحون في الاستمرار بكراسيهم، سواء من هم اليوم في المحاكم المغربية لأجل الاستمرار وفي صراع مع الدولة لأجل كراسيهم أو من يحاولون اليوم تعديل قوانينهم الداخلية لأجل الخلود أيضا في كرسي الأمانة العامة لأحزابهم وكأنها لم تخلق لغيرهم على حد قوله.

وشدد على ضرورة تغيير بعض الوجوه السياسية مبرزا أن التشبثو بالكرسي يسيء الى كل التراكمات التي راكمها العمل السياسي، وقال في هذا الصدد : "يجب أن تكون ديمقراطية داخلية للأحزاب تعطينا قيادات حقيقية تواكب التطورات التي تعرفها البلاد بعيدا عن كل الحسابات الضيقة التي بصمت المشهد السياسي وتركت انطباعا لا يليق بالعمل السياسي عن المغاربة ووصل الحد الى جلالة الملك كما كان واضحا من خلال خطابه الأخير والذي كان بمثابة رسالة قوية لكل الأحزاب المغربية ".

وربط البرلماني البامي ما يحدث بالريف بإستقالة العماري قائلا : "أنا منذ حراك الريف والاحداث المتسارعة التي عرفتها مدينة الحسيمة كنت أتحسس أن شيئا ما سيقع داخل البام وأن الأمين العام يدفع بحزب المؤسسات كي يكون مع الشعب والى جانب الشعب في قضاياه الأساسية " وحول مستقبل الياس العماري داخل الحزب قال: "الياس فضل أن يبقى مناضلا داخل الحزب ، ولا يريد أن يكون على رأس الحزب وهذه خطوة الى الوراء لأجل خطوتين الى الأمام فهمنا مغزاها من رجل نعرف أنه لايقوم بأي خطوة حتى يفكر جيدا في مآلاتها ".





