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دنيا باطما كادير السم لعساف بأغنية سعد لمجرد الجديدة

بتاريــخ : 10 غشت 2017 / 19:05 دنيا باطما كادير السم لعساف بأغنية سعد لمجرد الجديدة | ثقافة و فنون
دنيا باطما كادير السم لعساف بأغنية سعد لمجرد الجديدة
هنأت الفنانة المغربية دنيا باطما ،ابن بلدها الفنان سعد لمجرد على تحقيقه رقم قياسي تجاوز التسعة ملايين لأغنيته'' Let go''من خلال تدوينة مثيرة نشرتها عبر حسابها بالانستغرام.

شوف تيفي:


هنأت الفنانة المغربية دنيا باطما ،ابن بلدها الفنان سعد لمجرد على تحقيقه رقم قياسي تجاوز التسعة ملايين لأغنيته" Let go"من خلال تدوينة مثيرة نشرتها عبر حسابها بالانستغرام.

دنيا باطما كتبت"ألف مبروك لأخي الفنان العالمي سعد لمجرد
على الجديد الذي أصدره والذي نال استحسان جمهوره وكل محبيه وألف مبروك خمس ملايين مشاهده حقيقيه حب الناس لا يباع ولا يشترى وهذا جوابك على كل حاقد مسيميم ماقادرش يوصل لعالميتك وطالع غبدفيع ..اولاد_البلاد_خط_أحمر .."
و قد تفاعل جمهور دنيا مع هذه التدوينة التي وجهت من خلالها رسالة ضمنية للفنان محمد عساف الذي سبق و أكد أنه حقق مليوني مشاهدة حقيقية في إشارة لما حققه سعد لمجرد.

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