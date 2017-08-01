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فضيحة: رئيس جماعة بإقليم النواصر حصل النائب ديالو فعلاقة غرامية مع مرتو بعدما دار ليها الكاميرات

بتاريــخ : 10 غشت 2017 / 18:35 فضيحة: رئيس جماعة بإقليم النواصر حصل النائب ديالو فعلاقة غرامية مع مرتو بعدما دار ليها الكاميرات | حوادث و حقوق
فضيحة: رئيس جماعة بإقليم النواصر حصل النائب ديالو فعلاقة غرامية مع مرتو بعدما دار ليها الكاميرات
علمت ''شوف تيفي'' أن رئيس جماعة أولاد عزوز بدار بوعزة التابعة ترابيا لإقليم النواصر، رفض التنازل لنائبه بالمجلس الجماعي وزوجته، المتابعان ''بتهمة الخيانة وربط علاقة غير شرعية''، بعد وضعه لشكاية موثقة

شوف تيفي

 

علمت "شوف تيفي" أن رئيس جماعة أولاد عزوز بدار بوعزة التابعة ترابيا لإقليم النواصر، رفض التنازل لنائبه بالمجلس الجماعي وزوجته، المتابعان "بتهمة الخيانة وربط علاقة غير شرعية"، بعد وضعه لشكاية موثقة بالصور وأشرطة فيديو توثق للعلاقة الغرامية بينهما.

وحسب مصادر مطلعة، فقد إعتقلت عناصر الدرك الملكي لدار بوعزة، نائب رئيس المجلس الجماعي مباشرة بعد حلوله بمقر الدرك، حيث مثل صبيحة اليوم أمام المحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء رفقة عشيقته زوجة رئيس المجلس الجماعي.

وأفاد ذات المصدر، أن رئيس الجماعة، شك في تصرفات أم أولاده، فقام بتتبيث كاميرات خفية بسيارة زوجته، وأخرى بأحد الشقق التي يمتلكها خارج دار بوعزة، ليتمكن من إكتشاف خيانة زوجته ويقوم بإرفاق الصور والمكالمات الهاتفية بشكايته التي أفضت إلى إعتقال نائبه وزوجته.

 

 

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