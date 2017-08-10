خاص... تصوير فيلم أمريكي ضخم عن ''الحرب في اليمن'' بأكادير ﻿

كشف مصدر مطلع، أن فنانون أمريكيون معروفون عالميا سيحطون الرحال بمدينة أكادير مطلع الشهر المقبل، لتصوير فيلم حربي ثاني، حول ''الحرب باليمن'' بمنطقة تادارت وأنزا شمال مدينة أكادير.

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كشف مصدر مطلع، أن فنانون أمريكيون معروفون عالميا سيحطون الرحال بمدينة أكادير مطلع الشهر المقبل، لتصوير فيلم حربي ثاني، حول ''الحرب باليمن'' بمنطقة تادارت وأنزا شمال مدينة أكادير.



وأوضح ذات المصدر، أنه تم تكليف شركة إنتاج محلية بحي أنزا شمال المدينة، للعمل في تصوير الفيلم الضخم، الذي يجسد أحداث العنف والحرب الذي تشهدها اليمن بعد تجربة سابقة وناجحة لفيلم آخر حقق نسب مشاهدة عالية حول الحرب في العراق، والذي أنجز بالمناطق الجبلية المحيطة بأكادير.



وأضاف ذات المصدر، أن الفيلم السينمائي الجديد يعد فرصة تاريخية ومهمة لمدينة أكادير عموما، ولأبناء حي أنزا العمالي بشكل خاص، حيث تم الإعلان عن الحاجة لمئات من الشباب والأطفال للعمل في الفيلم الذي سيساهم في النشاط الإقتصادي لمنطقة تادارت التي يعيش سكانها ظروفا صعبة جراء تراجع السياحة.



