وزارة الصحة تكشف حقيقة تعطل جهاز الراديو بمستشفى سانية الرمل بتطوان ﻿

نفت المندوبية الإقليمية للصحة بتطوان خبر تعطل جهاز الراديو بمستشفى سانية الرمل، وتوجيه المرضى نحو المصحات الخاصة.



"شوف تيفي"





نفت المندوبية الإقليمية للصحة بتطوان خبر تعطل جهاز الراديو بمستشفى سانية الرمل، وتوجيه المرضى نحو المصحات الخاصة.

وحسب بلاغ لوزارة الصحة، توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه فقد نشرت إحدى المنابر الإعلامية مقالا صحافيا حول تعطل جهاز الراديو بالمستشفى الإقليمي سانية الرمل وتوجيه المرضى نحو المصحات الخاصة بتطوان.



وأوضح البلاغ أن هذا المقال تضمن عدة مغالطات وافتراءات، ولهذا فإن المندوبية الإقليمية للصحة بتطوان، تؤكد أن مصلحة الراديو بالمستشفى الإقليمي بتطوان تتوفر على قاعتين للراديو العادي، تحتوي كل واحدة على جهاز للراديو يشتغل بصفة عادية، وتتوفر على قاعة الفحص بجهاز السكانير وتشتغل بصفة عادية، بالإضافة إلى التوفر على قاعة للفحص بجهاز التشخيص بالصدى (الإيكوغرافيا) والتي تشتغل بصفة عادية، أما المركب الجراحي للعمليات الجراحية، فإنه يشتغل بصفة عادية ويؤمن التدخل الجراحي لجميع الحالات الوافدة على المستشفى رغم تزايد عددها خلال فصل الصيف.



وأكد البلاغ بخصوص توجيه المرضى نحو المصحات الخاصة، فان المندوبية الإقليمية للصحة بتطوان لم تتلق أية شكاية في الموضوع من المرتفقين تفيد توجيههم من طرف المستشفى نحو المصحات الخاصة، كما أنها طلبت من الإدارة فتح تحقيق في الموضوع.





