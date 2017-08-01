بعد إستقالته من الحزب: ''إلياس العماري'' يلتقي مدير شركة vercarmodel الإيطالية ﻿

عقد إلياس العماري، رئيس مجلس جهة طنجة- تطوان -الحسيمة، صباح يوم الخميس 10 غشت الجاري، بمقر المجلس بطنجة، اجتماعا مع المستثمر برودان سيرجيو، الرئيس المدير العام للمؤسسة الإيطالية vercarmodel.



بوليتيك

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عقد إلياس العماري، رئيس مجلس جهة طنجة- تطوان -الحسيمة، صباح يوم الخميس 10 غشت الجاري، بمقر المجلس بطنجة، اجتماعا مع المستثمر برودان سيرجيو، الرئيس المدير العام للمؤسسة الإيطالية vercarmodel.



وحسب صفحة مجلس الجهة بالفايسبوك، ''استعرض رئيس جهة طنجة- تطوان -الحسيمة، خلال الاجتماع، المؤهلات والإمكانيات التي توفرها الجهة للاستثمارات الخارجية، وكذا البنيات التحتية الكبرى التي جعلتها تتبوأ المرتبة الثانية من حيث القوة الاقتصادية في المغرب''.



بالمقابل نوه الوفد الإيطالي بما شهدته جهة طنجة- تطوان -الحسيمة من تطورات انعكست على موقعها دوليا، وأعربوا عن رغبة أكيدة في خلق مشاريع استثمارية بالجهة من شأنها تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين المغرب وإيطاليا وكذا تطوير الشراكات في أفق توسيعها لتشمل مجالات مختلفة.



وصرح برودان سيرجيو الرئيس المدير العام للمؤسسة الإيطالية vercarmodel، بأن الاجتماع مع رئيس مجلس الجهة تطرق إلى مشروع استثماري ضخم يتعلق بخلق نواة صناعية لمختلف أنواع العربات الكهربائية، من شأنها توفير آلاف فرص الشغل لأبناء جهة طنجة تطوان الحسيمة، ويخطط المستثمرون الإيطاليون لأن تصير الجهة منطقة لتصدير العربات الكهربائية نحو أوربا وإفريقيا وباقي دول العالم، من خلال الشروع في إنتاج 200000 عربة كهربائية سنويا كمرحلة أولى، في أفق تحول المغرب إلى أحد أكبر الدول المنتجة للعربات الكهربائية في العالم، وذلك عن طريق استخدام مختلف التقنيات التي تتيحها التكنولوجيا الجديدة، واحترام المعايير البيئية بهذا الخصوص.





