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هام للمسافرين المغاربة.. إغلاق سكة القطارعلى مستوى محطة ميناء الدارالبيضاء في هذا التاريخ

بتاريــخ : 10 غشت 2017 / 18:05 هام للمسافرين المغاربة.. إغلاق سكة القطارعلى مستوى محطة ميناء الدارالبيضاء في هذا التاريخ | اقتصاد
هام للمسافرين المغاربة.. إغلاق سكة القطارعلى مستوى محطة ميناء الدارالبيضاء في هذا التاريخ
كشف بلاغ للمكتب الوطني للسكك الحديدية أن أشغالا استثنائية ستجري يوم الأحد 20 غشت، ستعرف إغلاق محطة الدار البيضاء-الميناء، وتعليق رحلات القطارات بين محطات الدار البيضاء - الميناء والدار البيضا -

''شوف تيفي''

كشف بلاغ للمكتب الوطني للسكك الحديدية أن أشغالا استثنائية ستجري يوم الأحد 20 غشت، ستعرف إغلاق محطة الدار البيضاء-الميناء، وتعليق رحلات القطارات بين محطات الدار البيضاء - الميناء والدار البيضا - المسافرين وعين السبع، وفي هذا الصدد، حسب المكتب ستتم تعبئة موارد بشرية ومادية ولوجستيكية هامة لتكثيف إنجاز هذه الأشغال الكبرى خلال 24 ساعة فقط بدلا من 364 ساعة ''ساعتين كل ليلة طيلة ستة أشهر''، موضحا أن 7 أوراش مفتوحة في آن واحد تستدعي تعبئة 250 متعاون من المكتب وأزيد من 400 شخص من 15 مقاولة وطنية التي سخرت لهذه الأوراش.


وأوضح البلاغ الذي توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه، يومه الخميس، أن الخط السككي للدار البيضاء الرابط بين محطات كل من الدار البيضاء - الميناء والدار البيضاء - المسافرين وعين السبع، سيعرف أشغالا استثنائية، وتتمثل أساسا في فصل مسارات القطارات المتوجهة لكل من المحطات الثلاث السالفة الذكر.

وحسب بلاغ ما توصلت به ''شوف تيفي'' من المكتب الوطني للسكك الحديدية فقد تهدف هذه الأشغال إلى تسهيل حركة القطارات عند هذا البدال السككي الذي تعبره 90 في المائة من القطارات ''أكثر من 200 قطار في اليوم'' كممر ضروري للقطارات نحو مختلف اتجاهات الشبكة، كما ستمكن من حل إشكالية الإشباع على مستوى هذا البدال وبالتالي توفير مرونة أكثر لسير القطارات والرفع من وتيرتها وانتظام سيرها.

وأكد البلاغ بأن المكتب قرر من أجل نقل المسافرين في أحسن الظروف خلال اليوم المذكور، اتخاذ مجموعة من التدابير تتمثل أساسا في اعتماد برنامج خاص للسير، ويتعلق الأمر بجميع القطارات المتوجهة نحو الجنوب ستنطلق من محطة الدار البيضاء-المسافرين، بينما القطارات القادمة من الشمال سينتهي سيرها بمحطة عين السبع، بالإضافة إلى
وضع حافلات رهن إشارة المسافرين الراغبين في مواصلة سفرهم عبر القطار تضمن تنقلاتهم بين محطتي الدار البيضاء-المسافرين وعين السبع، وتجنيد 800 متعاون بمحطات القطار من أجل إعلام وإرشاد المسافرين، وإنشاء خلية يقظة على مدار 24 ساعة على مستوى مركز القيادة لمراقبة وتتبع سير القطارات وكذا للتنسيق بين الأوراش.

وأكد البلاغ كذلك على القيام بحملة تواصلية شاملة ومتنوعة من العاشر إلى العشرين من غشت 2017 لإخبار المسافرين وتمكينهم من أخذ الاحتياطات اللازمة، مشيرا إلى أن المكتب الوطني للسكك الحديدية، دعا زبناءه الكرام للاستعلام لدى موظفيه بالمحطات وعلى متن القطارات وكذلك عبر مركز خدمة الزبناء (2255) والموقع الإلكتروني www.oncf.ma.

وأفاد البلاغ أن استئناف السير العادي للقطارات، سيستأنف ابتداء من يوم الاثنين 21 غشت ابتداء من الساعة الخامسة صباحا، مذكرا أن هذه الأشغال تندرج ضمن برنامج استثماري طموح لم يسبق أن شهده القطاع السككي المغربي وذلك في إطار سياسة الأوراش الكبرى التي تعرفها منذ سنوات بلادنا تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، ويتضمن هذا البرنامج مشاريع مهيكلة ستكون لها، عند بداية استغلالها، انعكاسات إيجابية على مستوى تحديث وتطوير الشبكة السكككية وتعزيز العرض السككي وتحسين الخدمات من أجل تنقل مستدام.

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المغرب شوف تيفي السير القطارات المكتب الوطني للسكك الحديدية البلاغ

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