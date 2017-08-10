هذا هو تاريح النطق بالحكم على مول الكاسكيطة ﻿

حددت محكمة الاستئناف التابعة لمدينة سطات جلسة جديدة لتحديد مصير محاكمة البودكاستر الشهير محمد السكاكي الملقب بـ «مول الكاسكيطة » وذلك يوم الثلاثاء 15 غشت المقبل.

شوف تيفي

حددت محكمة الاستئناف التابعة لمدينة سطات جلسة جديدة لتحديد مصير محاكمة البودكاستر الشهير محمد السكاكي الملقب بـ «مول الكاسكيطة » وذلك يوم الثلاثاء 15 غشت المقبل.

وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسطات قد تابع مول الكاسكيطة في حالة اعتقال بتهمة النصب والإبتزاز والتهديد بنشر صور إباحية والتحريض على الدعارة وإهانة الضابطة القضائية

هذا وجاء توقيف مول الكاسكيطة على خلفية شكايات تقدم بها 14 شخصا يتهمون فيها مول الكاسكيطة بالتهم الإجرامية التي قررت النيابة العامة متابعته فيها، وأفاد أحد الضحايا بأن المدعو السكاكي كان يأخذ منهم أموالا لتقديمهم في أشرطته المصورة على أنهم ضحايا، لكن تبين فيما بعد أنهم سقطوا ضحية عملية نصب بطلها للأسف شخص استغل شهرته المصطنعة للإغتناء السريع .